Francie podle aktivně lobbuje pro nabídku EDF na dostavbu Dukovan. Představenstvo Coltu navrhuje vyplatit 85,5 % zisku za rok 2024 formou dividendy. Mezitím v Londýně začíná druhé kolo jednání USA a Číny o clech, zatímco v USA eskalují protesty proti zásahům imigračních úřadů. Technologický sektor rezonuje investicí Mety do Scale AI a novinkami od OpenAI. V Evropě sílí tlak na návrat zaměstnanců do kanceláří, ECB zvažuje další kroky v měnové politice a jedná o výrobě dronů na Ukrajině.



Futures na evropské akciové indexy: DAX -0,2 %, FTSE 100 -0,1 % a Euro Stoxx 50 -0,2 %.



se týká zpráva, podle které BIS informovala kabinet, že Francie najala 15 lidí (včetně zákulisních aktérů, bývalých diplomatů, lobbistů, energetických expertů…), aby podpořili nabídku EDF na Dukovany a zpochybnili nabídku KHNP. Média uvádějí, že ačkoli byla smlouva s KHNP podepsána minulý týden, stále existuje možnost intervence ze strany Evropské komise a S. Séjournea.



Představenstvo Coltu navrhuje rozdělit zisk za rok 2024 ve výši 990,8 mil. Kč tak, že 846,9 mil. Kč (tj. 85,48 % nekonsolidovaného zisku a 81 % konsolidovaného zisku) bude vyplaceno formou dividendy, což odpovídá 15 Kč na akcii před zdaněním. Zbývajících 143,8 mil. Kč bude ponecháno ve společnosti jako nerozdělený zisk, který bude využit na strategické investice – zejména do akvizic, nových technologií a posílení tržní pozice skupiny Colt. O návrhu se rozhoduje formou per rollam. Akcionáři se k návrhu vyjádří vyplněním formuláře s úředně ověřeným podpisem, který musí být doručen nejpozději do 29. června 2025.



Vyjednavači USA a Číny dnes v Londýně zahajují druhé kolo jednání o celních sazbách. Peking uvedl, že již schválil vývoz některých vzácných kovů, ale klíčovým cílem Číny bude zmírnění americké kontroly nad čipy. Čínský vývoz do USA se v květnu propadl o 34,4 %, což je nejvíce od roku 2020.



Další kroky ECB ohledně úrokových sazeb jsou zcela otevřené, řekl člen Rady guvernérů Joachim Nagel listu Deutschlandfunk. Jeho kolega Jose Luis Escriva listu El Pais řekl, že je vhodný postupný přístup založený na datech. Pokud jde o euro, má ECB příležitost rozšířit mezinárodní roli této měny, uvedla členka Výkonné rady Isabel Schnabel.



Meta jedná o investici za více než 10 miliard dolarů do startupu Scale AI, uvedli lidé obeznámení s realitou, což by potenciálně mohla být jedna z největších smluv o financování soukromých společností vůbec. Sam Altman z OpenAI tento týden přináší do Velké Británie službu identifikace skenováním oční bulvy. Britský premiér Keir Starmer se dnes ráno objeví po boku Jensena Huanga ze společnosti , aby technologie a umělou inteligenci postavil do centra svého plánu na podporu hospodářského růstu.



Renault jednal s francouzským ministerstvem obrany o výrobě dronů na Ukrajině. Server France Info informoval, že tato automobilka bude spolupracovat s malou společností na zřízení výrobních linek desítky nebo stovky kilometrů od frontové linie. Drony by mohly být využívány Ukrajinou a francouzskými ozbrojenými silami.



Demonstrace proti raziím amerických imigrantů se v Los Angeles stupňují již třetí den, když americký prezident Donald Trump nasadil 2 000 vojáků Národní gardy, aby protesty potlačili. Guvernér Gavin Newsom uvedl, že formálně požádal Bílý dům o zrušení jejich „nezákonného“ nasazení.



Pět let poté, co pandemie covidu podnítila nebývalý boom práce na dálku, vedoucí pracovníci bank stále hlasitěji trvají na tom, aby se zaměstnanci vrátili do kanceláří. Možná však nebude dostatek míst. Povinnost návratu do práce, velkorysejší uspořádání prostor, které má pomoci přilákat zpět zaměstnance, a rostoucí počet zaměstnanců podnítily poptávku po kancelářských prostorách po celém kontinentu a zhatily plány manažerů na snížení počtu pracovních míst a úsporu nákladů. podepsal smlouvu na tisíce dalších míst ve Velké Británii a Paříži. Španělská banka nemá v Británii dostatek kancelářských prostor. A má nyní také nedostatek míst, který by se v Londýně mohl vyšplhat až na 7 700 židlí.