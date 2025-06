Strategové z Wall Street jsou ohledně amerických akcií čím dál optimističtější. Morgan Stanley očekává roční růst S&P 500 o 8 procent

Analytici z a nyní očekávají, že odolný hospodářský růst omezí případné letní korekce. Medvěd Michael Wilson z , který v polovině roku 2024 opustil svůj dlouhodobě negativní výhled, uvedl, že prudké zlepšení výhledu ziskovosti amerických firem bude pro index S&P 500 podporou až do konce roku. Potvrdil svůj 12měsíční cenový cíl na úrovni 6 500 bodů, což by znamenalo přibližně 8% růst oproti současným hodnotám.



„Jsme přesvědčeni, že prudký pokles v dubnu byl koncem delší korekce, která začala před rokem, kdy vrcholila dynamika revizí ziskových očekávání,“ napsal Wilson. Nárůst počtu pozitivních revizí od analytiků podle něj podporuje pozitivní výhled pro americké akcie v horizontu 12 měsíců.







Index S&P 500 se zotavil poté, co prezident Donald Trump v dubnu pozastavil některá z nejvyšších cel v historii. Růst podpořila i nedávná data naznačující silný trh práce, díky čemuž je index jen asi 2 % pod rekordním maximem z února. Přesto letos zaostává za svými mezinárodními protějšky kvůli nejistotě spojené s obchodní politikou.

Také strategové z a Citigroup zvýšili v posledních dnech své cílové hodnoty pro S&P 500 na konec roku, protože věří, že nejhorší dopady Trumpovy obchodní války už pominuly. V případě nový výhled sice nepočítá s dalším růstem indexu do konce roku 2025, ale i tak to znamená obrat oproti předchozí prognóze, která očekávala pokles o 12 %.

David Kostin z uvedl, že nedávný vývoj na trzích naznačuje, že investoři očekávají optimistický výhled pro růst, přičemž cyklické sektory překonají ty defenzivní. A i když to zvyšuje riziko krátkodobého poklesu v případě zhoršení makrodat, Kostin tvrdí, že „trh získává důvěru díky zlepšujícím se měkkým datům a příznivým zprávám z Washingtonu“. „Pokud se zlepšení měkkých dat udrží, mělo by to podpořit výnosy z akcií, i když tvrdá data oslabí,“ dodal.