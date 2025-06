Nezaměstnanost v Británii v dubnu vzrostla na čtyřleté maximum 4,6 procenta

Míra nezaměstnanosti v Británii v tříměsíčním období do konce dubna vzrostla na 4,6 procenta z předchozích 4,5 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň zhruba za čtyři roky. Vyplývá to z dnešní zprávy britského statistického úřadu. Ta ukázala rovněž zpomalení růstu mezd. Údaje by mohly britské centrální bance poskytnout větší prostor k dalšímu snižování úrokových sazeb.



Mzdy se v tříměsíčním období do konce dubna zvýšily o 5,2 procenta. Tempo jejich růstu tak bylo nejpomalejší od loňského třetího čtvrtletí, uvedla agentura Reuters.



Britská libra na nejnovější údaje o vývoji britského trhu práce reagovala poklesem.



Britská centrální banka v květnu snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Rozhodla se tak kvůli obavám z negativních dopadů celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na hospodářský růst v Británii.



Předpokládá se, že příští týden centrální banka ponechá úroky beze změny, a to kvůli dubnovému vzestupu inflace a prohlubující se globální nejistotě. Analytici však nadále počítají se srpnovým snížením úroků, píše list The Wall Street Journal.