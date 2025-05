Fidelity International: Co mohou očekávat investoři do technologií?

Hyun Ho Sohn, manažer globálního technologického portfolia společnosti Fidelity International, hovoří o tom, jak disciplinovanost a to, že se investoři nenechají unést, jim pomáhá projít náročným obdobím. Také hodnotí současné příležitosti, zdůrazňuje podceňovaný potenciál umělé inteligence a poskytuje svůj pohled na probíhající inovace v celém odvětví.



Výkonnost technologických akcií byla zatím v roce 2025 různorodá. Hlavní příčinou volatility byla globální ekonomická nejistota. Zejména se jednalo o obavy z inflace a potenciální obnovení napětí v obchodu a u cel. To přirozeně vyvolalo mezi investory určitou nervozitu, hlavně v sektoru, jako jsou technologie, který doposud dosahoval vysoké výkonnosti. Technologické akcie se po počátečních poklesech na začátku roku dobře zotavily, což podtrhuje sílu a trvalý význam tohoto sektoru. Dlouhodobé hnací síly v této oblasti, jako je zavádění digitálních technologií, inovace v oblasti umělé inteligence (AI) a posun směrem ke cloud computingu, zůstávají do značné míry zachovány.

V tomto ohledu je důležité říci, že nedávné výsledky hospodaření byly poměrně povzbudivé, zejména s ohledem na celkovou ekonomickou nejistotu. Jedním z jasných pozitiv je pokračující posilování digitální reklamy. Platformy s velkou zákaznickou základnou se stále těší silné poptávce ze strany inzerentů. Silnou dynamiku zaznamenává také oblast cloud computingu.

Také na straně polovodičů se situace měnila, a to spíše pozitivněji. Několik analogových polovodičových společností nyní poukazuje na známky toho, že jsou na dně hospodářského cyklu. To je v souladu s naším názorem, že sektor překonává fázi korekce zásob. Na opačné straně struktura výdajů firem v oblasti informačních technologií (IT), zejména v oblasti softwaru a služeb, zůstává poněkud smíšená.

V roce 2025 zatím portfolio překonalo výkonnost benchmarku, a i většiny svých „souputníků“ i v této náročné době. To, co skutečně přispělo k relativním výnosům, je důsledné zaměření na výběr akcií zdola nahoru a pochopení ocenění společností, což se ukázalo jako přístup, který odolá výkyvům i v nejistém prostředí.







Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucnost. Výnosy mohou být ovlivněny změnami měnových kurzů.



Zdroj: Fidelity International, 30. dubna 2025. Výkonnost se týká fondu Fidelity Funds - Global Technology Y-ACC-EUR. Základ nav-nav (bez jakéhokoli počátečního prodejního poplatku), bez poplatků v EUR, s reinvestovaným hrubým výnosem. Srovnávací index: MSCI ACWI Information Technology Index (N). *Hyun Ho Sohn byl jmenován správcem portfolia 31. března 2013. Výkonnost je přepočtena na roční bázi.



Klíčovým faktorem byla naše expozice vůči čínským technologickým akciím, protože celková nálada na trhu se zde zlepšila a tyto společnosti zůstávají fundamentálně silné. Dobře fungovaly i akcie polovodičových firem, které upadly v nemilost investorů s tím, jak se objevily určité známky oživení. Těžili jsme také u specifických společností, ovlivněných nedávnou situací, jako jsou a Teleperformance, které restrukturalizovaly své podnikání, nebo z jednorázových změn jako byl například pohyb společnosti Deliveroo, který byl způsoben fúzemi a akvizicemi.

Důležité bylo především zůstat disciplinovaný a nenechat se unést, zejména ve spekulativnějších oblastech segmentů umělé inteligence. To poskytlo určitou ochranu při změně směru trhu.

Jak se orientovat v globální nejistotě, pokud zaujmete konzistentní přístup



V neustále se měnícím prostředí, jako je toto, se snažíme zbytečně nereagovat. Titulky se mění každý den, ale při dosahování dlouhodobých výnosů záleží na tom, zda základní vlastnosti společností zůstávají silné. Dobré firmy mají tendenci se přizpůsobovat a zvládat výzvy, jako jsou narušení dodavatelského řetězce, změny předpisů nebo dokonce přírodní katastrofy.

Nadále se proto zaměřujeme na identifikaci společností s odolnými obchodními modely. Současně hledáme nesprávně oceněné příležitosti – jedná se o scénář, kdy změny nálady na trhu znamenají, že ceny akcií některých společností neodrážejí přesně jejich základní silné stránky. V obdobích zvýšené volatility jsme přešli ke zvýšení expozice vůči některým kvalitním firmám, jejichž akcie byly prodávány, protože investoři začali být ve svém postoji k trhu opatrnější.

Jedním z příkladů je segment analogových a mikrokontrolních polovodičů v technologickém sektoru, zejména společnosti působící v průmyslu a automobilovém průmyslu na konci trhu. V této oblasti došlo k výraznému poklesu cen akcií, částečně kvůli obavám souvisejícím s cly a kvůli delšímu období, během něhož společnosti snižovaly objem držených zásob. V některých případech se akcie dostaly na úroveň ocenění blízkou historickým minimům, což představuje vhodný čas pro nákup právě těchto akcií.

Další oblastí je tradiční hardware, jako jsou osobní počítače, podnikové servery a úložiště. Tyto segmenty byly pod tlakem, protože společnosti přesunuly své rozpočty na investice související s umělou inteligencí, což efektivně snížilo poptávku po tradiční infrastruktuře. Domníváme se, že se jedná spíše o cyklický než o strukturální vývoj. V určitém okamžiku začnou podniky obnovovat svůj hardware a my chceme být připraveni.

Celkově je důležité poznamenat, že disciplinovaný přístup zůstává rozhodující a že se budeme vyhýbat společnostem, jejichž valuace jsou příliš vysoké. I když dlouhodobý výhled sektoru zůstává slušný, uznáváme, že celkově jsou ocenění výrazně nad historickými průměry. Zejména části trhu spojené s tématem umělé inteligence vypadají napjatě.

Názory na americké megacaps



Obecně řečeno, naše názory na velmi velké neboli „megacaps“ technologické společnosti se výrazně nezměnily. Trh těmto podnikům obecně dobře rozumí, takže případné rozpory s jejich oceněním jsou vzácné. Proto obvykle nacházíme atraktivnější příležitosti mezi malými a středními firmami, kde je nesprávné ocenění běžnější.

V některých okamžicích se nálada na trhu mění, což vytváří příležitosti – a to i mezi společnostmi s velkou tržní kapitalizací. Dobrým příkladem je Alphabet. Vzhledem k vzestupu umělé inteligence rostou obavy z jejího konkurenčního postavení v oblastech, kde působí vyhledávání , což vedlo k výraznému poklesu ceny jejích akcií.

Naše vnímání společnosti Alphabet sahá daleko za oblast vyhledavače . Ve své podstatě je Alphabet společností, která řeší problémy prostřednictvím výpočetní techniky. Internetový vyhledávač je jen jednou z aplikací. Společnost provozuje také platformy, jako je YouTube, Mapy a Cloud, a inovuje v oblastech, jako jsou autonomní vozidla. Často je podceňován přístup společnosti Alphabet k celému systému (vývoj klientských i backendových prvků). To zahrnuje počítačovou infrastrukturu až po modely umělé inteligence a softwarové platformy. I když souhlasíme s tím, že obhájit dominantní postavení v oblasti vyhledávání bude náročné, jsme i nadále přesvědčeni, že se společnost Alphabet přizpůsobí a bude pokračovat ve vytváření dlouhodobé hodnoty.

Čína nabízí příležitosti



My zůstáváme vůči Číně konstruktivní a nadále držíme nadstandardní expozici. Navzdory přetrvávající nejistotě jsou hlavní aktivity mnoha čínských technologických společností stabilní a ocenění se stále jeví jako atraktivní ve srovnání s jejich globálními protějšky.

Přesto se naše pozice v Číně vyvíjí. Na začátku roku jsme zaznamenali silnou výkonnost mezi akciemi velkých internetových firem, která byla způsobena optimismem kolem umělé inteligence, zejména po oznámení společnosti DeepSeek. Přestože v některých z těchto společností nadále identifikujeme hodnotu, stále více si uvědomujeme, že tyto firmy vynakládají na AI značné množství peněz, což by mohlo rozmělnit jejich ziskové marže a ovlivnit peněžní toky.

V důsledku toho jsme přesouvali hotovost do společností, které jsou lídry v některých oblastech, jako například platformy pro transakce s nemovitostmi, prodejci levného oblečení nebo tržiště s automobily. Ty mají slušné výsledky a investoři je často přehlížejí. Domníváme se, že tyto podniky mají dobrou pozici pro zajištění udržitelného růstu bez investiční zátěže.

Odhalení přehlíženého potenciálu umělé inteligence



Obecněji řečeno, stále zůstáváme málo exponováni vůči polovodičovým společnostem souvisejícím s AI. Zatímco kapitálové výdaje mezi velkými poskytovateli cloudových služeb zůstávají vysoké, současná úroveň investic je neudržitelná. Poměr kapitálových výdajů k výnosům je již nyní na velmi vysoké úrovni. V určitém okamžiku budou muset tyto společnosti vykázat návratnost těchto investic, což by mohlo omezit budoucí utrácení.

Namísto honby za „momentem“ v nejpřeplněnějších částech investičního trhu souvisejícího s umělou inteligencí se zaměřujeme na oblasti, které jsou přehlíženy. Jedním z příkladů je tradiční podniková IT infrastruktura. S tím, jak se zavádění AI zrychluje, budou podniky potřebovat modernizovat své systémy, aby splňovaly požadavky na vyšší výkon, lepší efektivitu a bezpečnost. To zahrnuje vše od počítačů, sítí a úložišť až po správu dat, řízení a zabezpečení. Proto budeme svědky vzniku širší škály příležitostí – nejen v oblasti polovodičů, ale také v segmentech jako je hardware, software a IT služby, které budou pomáhat zavádění AI napříč odvětvími. Tyto oblasti obvykle přitahují menší pozornost investorů a nabízejí atraktivnější profily rizika a výnosu.

Na nedávný Den aplikované umělé inteligence pořádaný společností Fidelity International bylo pozváno několik společností a odborníků z oboru, aby diskutovali o tom, kde a jak se umělá inteligence uplatňuje. Celkově to vyznělo poměrně konstruktivně. Jednou z oblastí, která vykazuje rychlé zavádění, je vývoj softwaru, zejména kódování s pomocí AI. Nástroje používané v tomto segmentu již přinášejí významné zvýšení produktivity v oblastech, jako je testování kódu, dokumentace a ladění.

Další zajímavý příklad pochází z právního sektoru, kde se umělá inteligence používá k analýze dokumentů. Zpětná vazba byla, že zavádění AI se zrychluje s ohledem na to, jak časově a zdrojově náročné mohou být analýzy právních dokumentů. Slyšeli jsme také od nezávislé reklamní agentury, která spolupracuje s globální značkou spotřebního oblečení. Tato agentura využívá AI k vytváření vysoce kvalitního reklamního videoobsahu, což by bez těchto nástrojů trvalo mnohem déle a stálo více.

Když koukáme do budoucna zůstáváme v této oblasti konstruktivní i pro druhou polovinu roku 2025. Očekáváme, že s rostoucím počtem aplikací umělé inteligence v reálném světě budou mít softwarové společnosti a společnosti poskytující služby stále větší podíl na trhu. Známky oživení pozorujeme také v některých částech hardwarového a polovodičového segmentu. Přestože technologický sektor v USA nadále dominuje v toku zpráv, atraktivní příležitosti existují i na trzích mimo USA. Patří mezi ně čínské technologie a evropské softwarové a fintech firmy. Zaměřujeme se na identifikaci od základu silných firem, které jsou špatně oceněny v důsledku krátkodobých problémů. Disciplinovaný přístup k pochopení ocenění firem zůstává hlavní součástí našeho investičního přístupu.







Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucnost. Výnosy mohou být ovlivněny změnami měnových kurzů.



Zdroj: Fidelity International, 30. dubna 2025. Výkonnost se týká Fidelity Funds - Global Technology Y-ACC-EUR. Základ nav-nav (bez jakéhokoli počátečního prodejního poplatku), bez poplatků v EUR, s reinvestovaným hrubým výnosem. Srovnávací index: MSCI ACWI Information Technology Index (N).