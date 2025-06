Jednání v Londýně se protáhlo a většina akciových trhů vyčkává. DAX ustupuje z maxima

Na evropských akciových trzích vidíme převážně pokles, který ale u většiny indexů není výrazný. Výjimkou je DAX se ztrátou 0,7 pct, čímž index ustupuje z nedávno posunutých historických maxim. Naproti tomu FTSE100 o pár desetin procenta roste. Americké futures zatím naznačují minimální změnu oproti včerejšku.

Investoři dál vyčkávají na výsledek jednání USA - Čína v Londýně. Tentokrát to není tak jednoduché jako minule ve Švýcarsku, což dokládá protažení vyjednávání na druhý den. Zároveň je to znát i z prohlášení amerických představitelů. Kromě "povinných" kladných hodnocení průběhu jsme od Donalda Trumpa slyšeli, že s Čínou to není jednoduché. Tón ale zatím naznačuje, že cílem zůstává dohoda a nikoli obnovená eskalace. USA tedy pravděpodobně ustoupí (nejspíš) v oblasti restrikcí na vývoz technologií, aby si tak zajistily kovy vzácných zemin. Dohoda by měla v tomto případě být poměrně detailní, aby zabránila pozdějším stížnostem na nedodržování. Bonusem by bylo případné snížení cel na čínské zboží, kde stále platí 30 procent, zatímco Čína uplatňuje vůči USA jen 10 pct.

Makro kalendář dnes obchodování příliš neovlivní. Dluhopisy zůstávají celkem v klidu, během dopoledne jejich výnosy o pár bodů klesají a umazávají tak z předešlého nárůstu. Eurodolar se po zhoupnutí dolů opět obchoduje lehce nad 1,1400. Koruna se drží těsně pod 24,80 za euro, přičemž potvrzení inflace na předběžné úrovni ani detaily finální zprávy na trh dojem neudělaly.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7856 0.0222 24.8129 24.7698 CZK/USD 21.7085 0.0622 21.8065 21.6760 HUF/EUR 401.6784 -0.0201 402.5174 401.4602 PLN/EUR 4.2600 -0.2271 4.2747 4.2559

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2045 0.0324 8.2121 8.1778 JPY/EUR 165.2155 0.0666 165.4672 164.6394 JPY/USD 144.7145 0.1096 145.2950 144.4030

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8464 0.4433 0.8465 0.8417 CHF/EUR 0.9379 -0.0693 0.9391 0.9365 NOK/EUR 11.5190 0.1565 11.5256 11.4777 SEK/EUR 10.9504 -0.0611 10.9739 10.9484 USD/EUR 1.1417 -0.0398 1.1435 1.1374

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5349 0.0293 1.5411 1.5312 CAD/USD 1.3704 0.0292 1.3729 1.3694