Jednání s Čínou na trzích euforii nespustilo. Čeká se na inflační data

Po dvoudenním londýnském jednání USA - Čína oznámila americká delegace, že obě strany vytvořily rámec pro oživení toků citlivého zboží, který ještě musí posvětit oba prezidenti. Finanční trhy sice přijaly strohou informaci s povděkem, ale novou euforii z tohoto směru nečekáme. Oznámení totiž nezní zrovna jako ohlašování úspěchu a postrádá jakékoli detaily.

Příliš optimismu nedodá ani komentář čínské strany. Ta říká, že by obě strany měly rozšířit konsensus, posílit kooperaci, udržet komunikaci, a usilovat o dlouhodobou a stabilní dohodu o obchodu a ekonomických vztazích. Dodává také, že nechce bojovat, ale nebojí se toho, že její postoj na obchodní otázky zůstává jasný a konsistentní a že má své principy. Celkově tedy dostáváme běžné fráze vybízející k dohodě společně s deklarací pevného postoje, čili ani z čínská strana neříká "dohodli jsme se".

Řekněme ale, že prozatím trhům bude stačit, že se podařilo udržet tendenci k dohodě a nedošlo k otočce směrem k další eskalaci. Možná se dozvíme později i nějaké ty detaily, nyní to tak nevypadá. A mezitím se pozornost stočí k americké inflaci za květen, která vyjde dnes odpoledne.

Spotřebitelské ceny zřejmě v meziročním pohledu zrychlily jak na celkové, tak jádrové úrovni. Jde to však částečně na vrub srovnávací základně, zatímco meziměsíční změny mají zůstat umírněné. Navíc inflace se typicky odchyluje od konsensu velmi málo, takže na trzích před daty nesledujeme velkou nejistotu. Případná stagnace inflace na dubnových hodnotách by zřejmě trhy nyní potěšila, zatímco výraznější zrychlení cen by vítáno nebylo. V obou případech by se posouvala očekávání o budoucích krocích Fedu, který by podle momentálních předpokladů měl znovu snížit sazby až v říjnu.

Evropské akciové trhy zpočátku navázaly na včerejší úspěšný den na Wall Street. Příliš nahoru se ale nedostaly a nyní se většina klíčových indexů nachází jen minimálně nad včerejškem. Na amerických futures zatím vidíme drobné ztráty. Dluhopisy drobně ztrácejí jak v Evropě, tak zámoří. Eurodolar se posouvá ze včerejších úrovní o něco výš, když se obchoduje na 1,1440. Koruně se daří dál pozvolna posilovat. Dnes dopoledne se nachází na 24,77 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7690 -0.0494 24.7875 24.7505 CZK/USD 21.6580 -0.1521 21.7145 21.6420 HUF/EUR 400.1601 -0.1567 401.2916 399.7489 PLN/EUR 4.2590 0.0063 4.2683 4.2521

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2172 0.0667 8.2249 8.1966 JPY/EUR 165.8960 0.2411 165.9100 165.4013 JPY/USD 145.0590 0.1343 145.2350 144.6550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8472 0.1188 0.8478 0.8462 CHF/EUR 0.9400 -0.0101 0.9404 0.9386 NOK/EUR 11.5658 0.0922 11.5782 11.5359 SEK/EUR 10.9870 0.1741 10.9942 10.9594 USD/EUR 1.1436 0.1029 1.1447 1.1405

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5352 0.1697 1.5392 1.5310 CAD/USD 1.3680 0.0574 1.3687 1.3665