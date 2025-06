Trhy se bojí kombinace Blízký východ plus Trump. Akcie dopoledne klesají

Zatímco úvod týdne přinesl uklidnění kolem situace na Blízkém východě, dnes naopak roste nervozita, že nás konflikt ještě může nepříjemně překvapit. Z našeho pohledu se investoři obávají hlavně toho, že se do celé záležitosti více vloží americký prezident. Jeho prohlášení totiž tradičně vnášejí do situace zmatek. Trump nejprve mluvil o tom, že Írán se chce dohodnout, pár hodin nato ale vyzval k evakuaci Teheránu s tím, že Írán nesmí získat jaderné zbraně.



Stále platí, že největší hrozbou pro trhy je zablokování toku ropy z Perského zálivu. Platí také to, že takový krok nevypadá pro Írán výhodně. Pokud by ale Trump zavelel k útoku na íránský režim a zahnal ho do kouta, podstatně by stouplo riziko, že se Írán o zablokování Hormuzského průlivu pokusí, jakkoli tuto kartu nyní vytahovat nechce. Nadále jsme ale optimisty, neboť Trump své názory dokáže rychle měnit, vstupovat do války určitě nechce a vyhovuje mu, když si to s Íránem "odpracuje" Izrael.

Reakce ropného trhu není nijak dramatická, ceny dnes rostou asi o 1,2 procenta. Akcie v Evropě citelně klesají, přičemž index DAX je dole o 1,2 pct, CAC40 ztrácí 0,9 pct, AEX a FTSE100 pak klesají asi o půl procenta. Podobně i americké futures naznačují start Wall Street asi půl procenta do záporu. Změny na dluhopisových trzích jsou mírné, přičemž americké výnosy lehce klesají, zatímco ty evropské mírně rostou. Eurodolar se dopoledne drží u 1,1550 bez velkého pohybu. Zlato klesá o půl procenta i přes opětovný nárůst nejistoty.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8053 0.0052 24.8417 24.7839 CZK/USD 21.4665 0.0746 21.5090 21.4230 HUF/EUR 403.0969 0.1460 403.2240 401.8969 PLN/EUR 4.2770 0.1363 4.2810 4.2683

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3010 -0.0151 8.3088 8.2879 JPY/EUR 167.4325 0.0625 167.6081 166.9923 JPY/USD 144.9030 0.1178 145.1110 144.4140

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8529 0.1574 0.8531 0.8511 CHF/EUR 0.9394 -0.1340 0.9416 0.9385 NOK/EUR 11.4416 -0.2275 11.4650 11.4287 SEK/EUR 10.9728 0.0118 10.9765 10.9562 USD/EUR 1.1555 -0.0528 1.1572 1.1543

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5316 -0.0294 1.5373 1.5281 CAD/USD 1.3571 -0.0066 1.3583 1.3562