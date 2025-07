Apollo: Americká výjimečnost je zpět

Prezident Apollo Global Management Jim Zelter na Bloombergu uvedl, že podle něj Trumpovi vyhovuje, když může kritizovat šéfa Fedu Powella bez toho, aby za to nesl nějakou odpovědnost. Proto podle investora nedojde ke snahám o předčasnou náhradu Powella. Ke clům pak řekl, že toto téma už jde poněkud stranou, trhy se nastavily na cla kolem 10 %. Velkým tématem ale zůstávají vládní rozpočtové deficity.



Zelter si myslí, že úvahy na téma „úpadku americké výjimečnosti“ jsou poněkud přehnané a trhy se mu také už tolik nevěnují. Faktem ale je, že po dlouhé roky investoři ze zahraničí profitovali jak z růstu cen amerických aktiv, tak ze síly dolaru. Tento trend se nyní mění a řada investorů podle experta vyhledává zajištění svých dolarových pozic, což by se mohlo projevit i na lepším hospodaření bank, které takové nástroje poskytují. U dolaru jde ale „spíše o technickou věc než o něco, co by se projevovalo na dlouhodobějším zdraví amerického hospodářství.“



Zelter upozornil na to, že výnosy amerických vládních dluhopisů jsou vyjma těch britských nad úrovní výnosů jiných vyspělých zemí. V této souvislosti uvedl, že jeho společnost očekává v USA inflaci kolem 3 % a v tuto chvíli „není evidentní, že by Fed měl snižovat sazby. Možná letos přijde jedno snížení,“ dodal expert. Inflace podle něj může mít menší ochotu klesat ke 2 %, než se lidé obecně domnívají. Dlouhodobě by měly mít „masivní deflační dopad“ nové technologie včetně umělé inteligence. Jenže to je budoucnost a nyní rozhodují krátkodobější faktory, které jsou inflační a mezi něž patří určité tenze v některých výrobních vertikálách.



V roce 2026 a 2027 „budou pravděpodobně sazby o něco níže právě kvůli efektu nových technologií“, řekl investor. Nicméně v následujících měsících k žádné výrazné změně sazeb pravděpodobně nedojde. Ekonomika Spojených států „je neuvěřitelně odolná, americká výjimečnost je zpět“, což je znát i na valuacích. Globální investoři „dělali hodně hluku kolem diverzifikace“, Spojené státy jsou ale stále primárním investičním cílem, uvedl expert i na základě svých zkušeností a rozhovorů s jinými investory po celém světě.



V Evropě podle experta dochází ke změně ve smýšlení vlád, které jsou si vědomy toho, že nemohou ufinancovat všechny investiční potřeby. Budou se tak více obracet k soukromému kapitálu. „Vědí, že jsou pozadu.“ A soukromí investoři by jim měli pomoci s budováním datových center, infrastruktury a dalšími projekty. K tomu Zelter dodal, že do Evropy cestuje několikrát do roka a nikdy předtím nebyl zájem evropských vlád o spolupráci takový jako nyní.



Zdroj: Bloomberg