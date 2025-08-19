Hledat v komentářích

Američtí investoři se hrnou do evropského fotbalu

19.08.2025 15:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čím dál více amerických investorů si v posledních letech nachází nového koníčka: fotbalový klub. Za prospektem vlastnit nějaký tým ale nestojí jen případný zájem o sport. Evropský fotbal je totiž rychle rostoucím byznysem, kde se točí nemalé peníze. Kluby v pěti nejlepších evropských ligách vykázaly v sezóně 2023-2024 příjmy ve výši 23,7 miliardy dolarů.

Naprostým suverénem v generování tržeb je anglická Premier League, nejpopulárnější fotbalová liga světa. Ta ve zmíněné sezoně 2023-2024 vygenerovala 8,2 mld. USD a nechala tak daleko za sebou druhou španělskou La Ligu (4,2 mld. USD), ukazují data společnosti Deloitte.

A právě v Premier League v současnosti američtí investoři vlastní, zcela nebo částečně, většinu týmů. Konkrétně Američané vlastní hned čtyři z šesti největších týmů v Anglii (Chelsea, Liverpool, Manchester United a Arsenal). Někteří déle, někteří teprve krátce, všichni ale v posledních letech evidují raketový růst.

V sezóně 1996-97, kdy byla Premier League v současném formátu založena, činily příjmy v pěti největších evropských ligách podle 2,5 miliardy eur, ukázala analýza Deloitte. Ve srovnání se sezonou 2023-2024 se toto číslo zvýšilo o 750 procent.

Díky tomu hodnota těch nejslavnějších a nejbohatších klubů závratně vzrostla. Třeba rodina Glazerů, jež v roce 2005 koupila Manchester United za 790 milionů liber, prodala loni minoritní podíl britskému miliardáři Jimovi Ratcliffeovi, což klub celkově ohodnotilo na přibližně pět miliard liber. To je dosud největší ocenění ve světovém fotbale.

Kieran Maguire, docent fotbalových financí na Liverpoolské univerzitě, je toho názoru, že rostoucí úroveň amerického vlastnictví v evropském fotbale byla způsobena vyšší agregací bohatství ve Spojených státech. „Je to vlastně tak trochu bez přemýšlení... Co dalšího můžete se svými penězi dělat? Můžete mít jen mnoho helikoptér a superjachet,“ míní.

K rostoucí poptávce po fotbalových klubech podle něj přispěl také malý počet špičkových profesionálních sportovních týmů, které jsou k dispozici ke koupi, přičemž investoři nejsou schopni splnit mnohamiliardové cenovky spojené s týmy v amerických soutěžích NFL nebo NBA, a tak hledají evropský fotbal jako alternativu.

Model vlastnictví více klubů

Skutečnost, že se investoři více obrací na fotbal, dokazují i data shromážděná společností PitchBook. Ta poukazují na prudký nárůst aktivity v oblasti fúzí a akvizic v evropských fotbalových klubech, a to z pouhých 66,7 milionu eur v roce 2018 na téměř 2,2 miliardy eur v loňském roce.

Populární se u soukromých kapitálových investorů stává model vlastnictví více klubů. Nicolas Moura, hlavní analytik PitchBook EMEA, uvedl, že mnoho amerických investorů chce "vybudovat řadu různých fotbalových klubů" a že tento model může mít marketingové a finanční výhody.

Rostoucí výskyt vlastnictví více klubů však může narazit u UEFA, asociace evropského fotbalu, jež začíná proti takovým praktikám zasahovat. Letos to na vlastní kůži okusil anglický celek Crystal Palace, jenž byl vyloučen z letošní účasti v Evropské lize právě kvůli porušení pravidel vlastnictví více klubů. Americký podnikatel John Textor totiž vlastní podíl jak v Crystal Palace, tak i ve francouzském Lyonu, který se do zmíněné soutěže rovněž kvalifikoval.

Tahounem jsou komerční příjmy

Největší složkou v příjmech klubů je podíl z televizních práv, hlavním motorem růstu tržeb ale jsou komerční příjmy. Ty u šesti největších anglických klubů v sezóně 2023-2024 meziročně vzrostly o osm procent, vychází z dat Deloitte. Kluby těžily z uzavření nových sponzorských smluv či pronájmu svých stadionů pro nefotbalové akce.

Aby růstová křivka pokračovala i v dalších letech, očekává se, že v budoucnu bude více klubů hrát pravidelné soutěžní zápasy v zámoří. Tímto směrem se už letos vydala španělská La Liga: Barcelona se střetne v rámci ligy s Villarealem v Miami. Ligový zápas v Austrálii zase pro změnu zvažuje italská Serie A.

Premier League se zatím veřejně nezabývala myšlenkou pořádat některé zápasy mimo Britské ostrovy. Generální ředitel Richard Masters k tomu poznamenal, že anglická fotbalová liga je "velmi odlišná" od amerických soutěží, přijde-li na možnost pořádání zápasů na mezinárodním poli.

Zdroj: CNBC

 

