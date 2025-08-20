Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Očekávání Wall Street rekordně rostou. Srazit by je mohl plíživý dopad cel

Očekávání Wall Street rekordně rostou. Srazit by je mohl plíživý dopad cel

20.08.2025 6:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké akciové trhy jsou na historických maximech a očekávání Wall Street jsou čím dál větší. Analytici navyšují očekávané zisky nejrychleji za poslední čtyři roky a firmy, které nedoručí trh tvrdě trestá.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
18.08.2025 12:40
BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
Na CNBC se zaměřili na vysoké investice některých technologických spol...
Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
18.08.2025 8:52
Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
Ve stínu dobíhajících jednání, jež se týkají rusko-ukrajinského konfli...
Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku
18.08.2025 11:41
Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku
Čínský vývoz produktů ze vzácných zemin, zejména magnetů, v červenci v...
Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky
18.08.2025 12:03
Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky
Hlavní kryptoměny otáčí dolů, a stáhly také celkovou hodnotu trhu pod ...
Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
18.08.2025 11:03
Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
Akcie obchodované na burze v Šanghaji míří na nejvyšší hodnoty za posl...
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.08.2025
8:47USA rozšiřují cla na produkty s obsahem oceli a hliníku a chtějí podíl v Intelu výměnou za granty. Futures jsou v červeném  
8:44Rozbřesk: Proč zatím nejsou dopady amerických cel v Evropě tak silné?
6:09Očekávání Wall Street rekordně rostou. Srazit by je mohl plíživý dopad cel  
19.08.2025
22:03Trhy v červených číslech - smíšený sentiment, technologiím došly síly  
16:53Snížení sazeb brání možná hlavně ti, kteří po něm nejvíce volají
15:44ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
15:41Američtí investoři se hrnou do evropského fotbalu
15:02Amerika už není středem světa. Investoři objevují skrytý poklad v severní Evropě
14:04UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
13:33Co napoví čísla Walmartu? Výsledky vyhlíží akcionáři i ekonomové
12:15Summers: Poslední změna rámce fungování Fedu nedopadla dobře, volání po velkém poklesu sazeb nemá oporu v ekonomické realitě
10:55Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20
9:12USA jako největší akcionář Intelu? Trumpova administrativa diskutuje o desetiprocentním podílu
8:52Rozbřesk: Průmyslová deflace a další zdražení potravinářů
8:41Evropské futures jsou po jednání Trumpa se Zelenským a Evropou v zelených číslech  
6:00FX Strategie: Powell rozhodne o směru eurodolaru, koruna posiluje díky ČNB  
18.08.2025
22:00Zámořské trhy obchodovaly poklidně  
18:28Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze  
17:36Konec technologické ziskové výjimečnosti?
15:40Sam Altman připustil, že se AI může nacházet v bublině

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět