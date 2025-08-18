Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze

Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze

18.08.2025 14:05
Autor: Research, Patria Finance

Ať už byla víkendová aljašská schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeh oruským protějškem Vladimirem Putinem o čemkoliv, trhy na ní v úvodu týdne reagují dosti rozpačitě.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Pět grafů, které odhalují křehkost americké ekonomiky během boomu AI
15.08.2025 15:33
Pět grafů, které odhalují křehkost americké ekonomiky během boomu AI
Americká ekonomika se stále více opírá o technologie a umělou intelige...
Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
15.08.2025 16:42
Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
Nejbližší týdny po konci jednotlivých kvartálů umožňují investorům nah...
Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
18.08.2025 10:07
Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v červenci opět meziročně kles...
Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
18.08.2025 11:03
Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
Akcie obchodované na burze v Šanghaji míří na nejvyšší hodnoty za posl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.08.2025
14:05Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze  
12:40BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
12:03Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky  
11:41Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku  
11:03Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
10:07Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
8:52Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
8:49Zelenskyj bude jednat s Trumpem, EU řeší digitální služby s USA a Izrael protestuje  
6:03El-Erian: Dluhopisy reflektují slabší ekonomiku, na akciích funguje FOMO
17.08.2025
14:55Labubu místo hypotéky: Vítejte v éře Treatonomics, kdy si spotřebitelé dopřávají, i když šetří
9:16Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách
16.08.2025
14:38Drahý boj o vesmír. Nová raketa Rocket Lab má konkurovat SpaceX
9:10Víkendář: Čínský šok dorazil do Německa a Evropy. Jak na něj reagovat?
15.08.2025
22:02Wall Street se v pátek držela kolem včerejších hodnot, ovšem mezi akciemi byly i hvězdy  
17:52Aktuální stav americké výjimečnosti
16:42Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
16:00Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem  
15:43NU: Největší jihoamerická neo-banka pokračuje v raketovém růstu  
15:33Pět grafů, které odhalují křehkost americké ekonomiky během boomu AI
14:44RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět