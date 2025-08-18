BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?

Na CNBC se zaměřili na vysoké investice některých technologických společností do infrastruktury podporující umělou inteligenci. Společnosti jako , Meta, či se díky nim snaží dostat se do popředí v rozvoji a využívání této technologie. Ale Greg Ip z Wall Street Journal tvrdí, že bude těžké získat si pomocí umělé inteligence nějakou udržitelnou konkurenční výhodu.
Ip poukázal na to, že zmíněné investiční výdaje nyní znatelně pomáhají ekonomickému růstu. K tomu je zřejmé, že ceny a valuace akcií jsou výrazně podporovány tím, že se od investic do AI čeká výrazné zvýšení ziskovosti. „K tomu dojít může, nyní se ale nic takového neděje. A výdaje na umělou inteligenci k tomu výrazně zatěžují tok hotovosti“. K tomu Ip poukázal na velkou mezeru mezi volným tokem hotovosti a ziskovostí obchodovaných firem.
Ve volném toku hotovosti se totiž projevuje jak ziskovost obchodovaných společností, tak jejich investice. Čisté zisky ale odráží jen odpisy a současné vysoké investice se do nich přímo nepromítají. Zisky tak mohou zůstávat vysoko, ale volné cash flow odráží ony mimořádně vysoké výdaje na AI. Ip zmínil i dot.com bublinu, kterou současné dění může v některých ohledech připomínat. Řada tehdejších investic totiž měla reálný přínos, patří sem například infrastruktura podporující rychlý internet. To ale není vše.
Mnoho investičních výdajů provedených během internetové bubliny sice našlo reálné využití, ale zároveň přineslo hodně konkurenční prostředí. Velká konkurence pak snižovala marže společností. Které chtěly díky investicím naopak dosáhnout konkurenční výhodu a marže vyšší. Podle Ipa může být nyní vývoj podobný. „Každou chvíli přijde někdo s novým modelem. A přijde mi, že je těžké věřit, že by tu někdo dokázal vytvořit nějakou udržitelnou konkurenční výhodu“.
Takovou výhodou jsou podle něj třeba Windows u , nebo iPhone u Applu. Ale podle Ipa je otázka, zda jí budou současné vysoké investice do AI infrastruktury či velké jazykové modely. O Applu hovořil v souvislosti s umělou inteligencí na CNBC i Dan Ives z Wedbush Securities. A tím, že jeho AI strategie je „v podstatě neviditelná“. Analytik v této souvislosti připomněl BlackBerry telefony. Ty na počátku slavily úspěch, ale po nástupu chytrých mobilních telefonů s dotykovým displejem jejich obliba prudce klesla.
Ives hovořil o tom, že „Apple musí něco udělat“, nyní totiž jen stojí stranou, zatímco v oblasti AI „probíhá „závod Formule 1“. Oním krokem by mohla být nějaká významná akvizice, která by „posunula dopředu“. Expert míní, že vhodná by konkrétně byla koupě společnosti Perplexity, k tomu by radil spolupráci s Googlem a jeho . A v neposlední řadě by měl získat nové manažery a experty v oblasti AI. Ives má cílovou cenu u Applu na 270 dolarech za akcii. Investoři ale podle něj budou u této akcie řešit valuace mnohem více, než u firem investujících do AI, protože u nich se dá čekat vysoký růst.
Zdroj: CNBC