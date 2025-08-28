Francouzskému výrobci lihovin Pernod Ricard klesly tržby i zisk, akcie rostou

Francouzskému výrobci lihovin Ricard ve finančním roce 2025 klesly tržby o tři procenta na 10,96 miliardy eur (269 miliard Kč), vyplývá z dnešního oznámení firmy. Finanční rok společnosti skončil v červnu. Tržby podle agentury Reuters odpovídají očekáváním analytiků. Zisk klesl o 0,8 procenta na 2,95 miliardy eur.
Společnost varovala před nižšími tržbami v prvním čtvrtletí finančního roku 2026 kvůli pokračujícím problémům v USA a Číně, ale zároveň očekává zlepšení trendů až ve druhé polovině roku. Akcie Ricard na pařížské burze reagovaly růstem, kolem 11:00 SELČ připisovaly zhruba osm procent.
Společnost zaznamenala výrazné poklesy na klíčových trzích. V USA tržby klesly o šest procent kvůli nejistotě ohledně cel, která podle oznámení ovlivnila zásoby distributorů na konci finančního roku.
V Číně se tržby propadly o 21 procent v důsledku slabé spotřebitelské poptávky a antidumpingového vyšetřování evropské brandy. To podle společnosti vedlo k přebytku zásob u distributorů.
Společnost pokračuje v plánu restrukturalizace zaměřeném na snižování nákladů a potvrdila svou střednědobou prognózu růstu tržeb mezi třemi až šesti procenty ročně pro období 2027 až 2029.
Pernod Ricard je druhý největší západní výrobce lihovin podle tržeb po společnosti . Vyrábí značky jako vodka Absolut nebo whiskey Jameson.