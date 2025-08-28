Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty

Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty

28.08.2025 11:02
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Obchodování na hlavních akciových trzích je smíšené, přičemž ale převažuje pozitivní vývoj. To platí hlavně pro pařížskou burzu, která stoupá o více než procento a dál tak ubírá ze ztrát, které jí přinesly politické zprávy. Podporou byly zprávy GS a Citi, podle nichž jsou politická rizika už v cenách. Neměla by tak zkazit letošní velice dobrý rok na evropských akciích, který je i tak založen hlavně na Německu. 

O 0,4 pct roste německý DAX , mírně v plusu jsou americké futures. Během dopoledne zaostávají FTSE100 a AEX, které se nacházejí mírně v červeném. Eurodolar se po včerejším zhoupnutí stabilizuje u 1,1640 a nevýrazné jsou také pohyby na dluhopisech. 

Výsledky Nvidie sice formálně zaostaly za očekáváními, ale příběh AI, který letos výrazně přispívá k růstu zámořských trhů, nenarušily. Zpomalování růstu tržeb je při jejich velikosti, a velikosti samotné firmy, nevyhnutelné, takže ho nebereme negativně. Sice chybí obvyklé překonání odhadů a silně optimistický výhled, ale je vidět, že investoři trendu věří, Nvidie se zbavovat nechtějí a akcie klesají jen drobně. Díky tomu se také výsledky nestanou brzdou pro pokračující růst trhů. 

Dnes je na programu revize amerického HDP, která by díky soukromé spotřebě mohla být směrem k lepšímu. Vyjdou také další data jako týdenní žádosti o dávky. Nečekáme však od nich podstatný dopad na obchodování.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5424 0.0228 24.5561 24.5208
CZK/USD 21.0770 -0.0237 21.1060 21.0485
HUF/EUR 397.1239 0.1641 397.4410 396.0684
PLN/EUR 4.2667 -0.0325 4.2721 4.2624
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3053 -0.2527 8.3372 8.3014
JPY/EUR 171.3545 -0.0368 171.7350 171.1050
JPY/USD 147.1400 -0.0964 147.4820 147.0030
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8626 0.0290 0.8629 0.8614
CHF/EUR 0.9328 -0.1183 0.9340 0.9323
NOK/EUR 11.7398 -0.0579 11.7540 11.7255
SEK/EUR 11.0681 -0.2874 11.1028 11.0646
USD/EUR 1.1645 0.0533 1.1655 1.1629
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5339 -0.2471 1.5375 1.5331
CAD/USD 1.3775 -0.1113 1.3792 1.3771
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny





Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.08.2025
15:22Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy  
14:59Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
14:01Růst Nvidie zákonitě zpomaluje. Čína a Blackwell v hlavní roli  
12:08Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu
11:33Francouzskému výrobci lihovin Pernod Ricard klesly tržby i zisk, akcie rostou
11:12Jakub Blaha: Akcie CrowdStrike po výsledcích padají kvůli slabšímu výhledu  
11:02Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty  
10:22Počet nových registrací automobilů v červenci vzrostl o 7,4 procenta
10:20Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst
8:48Růst Nvidie po dvou letech AI boomu zvolňuje. Nakolik se to projeví na trzích?  
8:42Rozbřesk: Proč je tuzemský nárůst nezaměstnanosti žádoucí?
6:34Makro Refresh: Smíšená makro data v Německu, oživení v Česku taženo silnou spotřebou  
27.08.2025
22:55Tržby Nvidie z datacenter těsně zaostaly za odhady
22:01Akcie rostly před klíčovými výsledky Nvidie, trh čeká na potvrzení AI optimismu  
17:02Co kdyby byl inflační cíl stále symetrický?
16:43Stanjura seznámil ministry s náčrtem rozpočtu, počítá i s národními dotacemi
15:01Čínský konkurent Nvidie vykázal růst tržeb o 4 000 procent
12:55Výsledky Nvidie jsou za dveřmi. Co Wall Street očekává?
12:01Evropa je na tom smíšeně. Před výsledky Nvidie bude převládat vyčkávání  
11:56Indie ušetřila dovozem ruské ropy miliardy, cla ale zisky rychle smažou

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět