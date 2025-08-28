Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty

Obchodování na hlavních akciových trzích je smíšené, přičemž ale převažuje pozitivní vývoj. To platí hlavně pro pařížskou burzu, která stoupá o více než procento a dál tak ubírá ze ztrát, které jí přinesly politické zprávy. Podporou byly zprávy GS a , podle nichž jsou politická rizika už v cenách. Neměla by tak zkazit letošní velice dobrý rok na evropských akciích, který je i tak založen hlavně na Německu.
O 0,4 pct roste německý DAX , mírně v plusu jsou americké futures. Během dopoledne zaostávají FTSE100 a AEX, které se nacházejí mírně v červeném. Eurodolar se po včerejším zhoupnutí stabilizuje u 1,1640 a nevýrazné jsou také pohyby na dluhopisech.
Výsledky Nvidie sice formálně zaostaly za očekáváními, ale příběh AI, který letos výrazně přispívá k růstu zámořských trhů, nenarušily. Zpomalování růstu tržeb je při jejich velikosti, a velikosti samotné firmy, nevyhnutelné, takže ho nebereme negativně. Sice chybí obvyklé překonání odhadů a silně optimistický výhled, ale je vidět, že investoři trendu věří, Nvidie se zbavovat nechtějí a akcie klesají jen drobně. Díky tomu se také výsledky nestanou brzdou pro pokračující růst trhů.
Dnes je na programu revize amerického HDP, která by díky soukromé spotřebě mohla být směrem k lepšímu. Vyjdou také další data jako týdenní žádosti o dávky. Nečekáme však od nich podstatný dopad na obchodování.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5424
|0.0228
|24.5561
|24.5208
|CZK/USD
|21.0770
|-0.0237
|21.1060
|21.0485
|HUF/EUR
|397.1239
|0.1641
|397.4410
|396.0684
|PLN/EUR
|4.2667
|-0.0325
|4.2721
|4.2624
|CNY/EUR
|8.3053
|-0.2527
|8.3372
|8.3014
|JPY/EUR
|171.3545
|-0.0368
|171.7350
|171.1050
|JPY/USD
|147.1400
|-0.0964
|147.4820
|147.0030
|GBP/EUR
|0.8626
|0.0290
|0.8629
|0.8614
|CHF/EUR
|0.9328
|-0.1183
|0.9340
|0.9323
|NOK/EUR
|11.7398
|-0.0579
|11.7540
|11.7255
|SEK/EUR
|11.0681
|-0.2874
|11.1028
|11.0646
| USD/EUR
|1.1645
|0.0533
|1.1655
|1.1629
|AUD/USD
|1.5339
|-0.2471
|1.5375
|1.5331
|CAD/USD
|1.3775
|-0.1113
|1.3792
|1.3771