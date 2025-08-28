Počet nových registrací automobilů v červenci vzrostl o 7,4 procenta

Počet nových registrací osobních aut se v Evropské unii v červenci meziročně zvýšil o 7,4 procenta na 914.680 vozů. Od začátku roku do července ale počet registrací mírně klesl, a to o 0,7 procenta. Oznámilo to dnes Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
"Přestože červencová čísla vypadají optimisticky, trh se stále potýká s rozdílným vývojem mezi jednotlivými druhy pohonů," uvedla organizace.
Výrazný nárůst zaznamenaly registrace nových bateriových elektromobilů. Ty prvních sedm měsíců roku tvořily 15,6 procenta trhu, což představuje 1,01 milionu nově registrovaných vozidel. Ve stejném období loňského roku činil jejich tržní podíl 12,5 procenta.
Nejvíce meziročně vzrostly prodeje nových bateriových elektromobilů v Německu, a to o 38,4 procenta. Následují Belgie (17,6 procenta) a Nizozemsko (6,5 procenta). Naopak ve Francii registrace klesly o 4,3 procenta.
Hybridní vozy s více než 2,25 milionu registrací představovaly od začátku roku do července 34,7 procenta trhu. Ve Francii vzrostly jejich registrace meziročně o 30,5 procenta, ve Španělsku o 30,2 procenta, v Německu o 10,7 procenta a v Itálii o 9,4 procenta.
Plug-in hybridy pak tvořily 8,6 procenta trhu, když jejich prodeje výrazně stouply ve Španělsku, a to o 94,5 procenta, dále v Německu o 59,2 procenta a v Itálii o 60,3 procenta
Naopak registrace benzinových a naftových aut výrazně klesly. Benzinových vozů se v EU od začátku roku prodalo 1,83 milionu, což představuje meziroční pokles o 20,1 procenta, a jejich podíl se snížil na 28,3 procenta. Registrace vozů na dieselový pohon se meziročně propadly o 26,4 procenta a jejich podíl na trhu činí už jen 9,5 procenta.
"Ačkoliv na evropské úrovni se podíl spalovacích pohonů mírně snižuje, v našem portfoliu v roce 2025 stále dominují s celkovými 75 procenty. V této souvislosti stojí za zmínku, že za rok 2025 má největší podíl registrací nových dieselových aut z celé EU právě Česko, a to 18 procent ze všech prodejů nových osobních vozů," sdělil ČTK Jaroslav Kumbera, ředitel autofinancování v - Leasing.
"Zájem o hybridní pohony se v našem portfoliu téměř zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím loňska, což vnímám jako počínající trend," dodal.