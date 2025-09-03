Hledat v komentářích

Slabší data z trhu práce podpořila šance na snížení sazeb



03.09.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes posílily, když slabší údaje z trhu práce zvýšily očekávání, že Fed sníží sazby už v září. Index S&P 500 přerušil dvoudenní pokles, zatímco výnosy dluhopisů klesly. Největší zisky zaznamenaly technologické tituly, v čele s Alphabetem, který se vyhnul nucenému prodeji prohlížeče Chrome.

Počet volných pracovních míst v USA klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců, což vedlo obchodníky k téměř jistému očekávání zářijového snížení sazeb a minimálně dvou dalších v roce 2025. Výnos 30letých dluhopisů se po předchozím růstu vrátil zpět pod hranici 5 %.

Podle analytiků se firmy stávají opatrnějšími při náboru, což souvisí s nejistotou ohledně dopadů cel na ekonomiku. Zpomaluje se tempo přijímání nových zaměstnanců a nezaměstnaní hledají práci déle. Guvernér Fedu Christopher Waller podpořil snížení sazeb už tento měsíc a naznačil možnost dalších kroků v následujících měsících.

Přesto někteří členové Fedu zůstávají opatrní kvůli postupnému růstu inflace. Bank of America varuje, že příliš agresivní uvolnění politiky může zvýšit inflační rizika a ohrozit nezávislost centrální banky. Fed zatím v roce 2025 sazby neměnil, zejména kvůli obavám z dopadů cel.

Investoři nyní vyhlížejí páteční zprávu o zaměstnanosti, která bude klíčovým vstupem pro rozhodování Fedu. Podle Lauren Goodwin z New York Life Investments je zářijové snížení sazeb pravděpodobné, ale neznamená začátek dlouhodobého cyklu uvolňování. Finanční podmínky zůstávají uvolněné a rizika inflace přetrvávají.

Po vystoupení Powella v Jackson Hole investoři nakupovali americké akcie, zejména malé firmy. Podle Barclays a Federated Hermes je současný pokles příležitostí k nákupu, protože globální růst zůstává silný a sazby pravděpodobně klesnou. HSBC zvýšila výhled pro S&P 500 na 6 500 bodů do konce roku.

Z firemních zpráv zaujalo rozhodnutí soudu, které umožní Googlu nadále platit partnerům za výchozí nastavení vyhledávače, klíčová výhra pro Apple. Salesforce čeká na výsledky, které ukážou, zda se firma stane vítězem AI boomu. Macy’s zvýšil výhled díky silným tržbám, Pfizer reagoval na kritiku vakcín ze strany prezidenta Trumpa. ConocoPhillips plánuje propustit až čtvrtinu zaměstnanců. WestJet objednal 67 letadel Boeing. Tyson Foods oznámil odchod šéfa dodavatelského řetězce kvůli porušení pravidel. Dollar Tree očekává stagnaci zisku, zatímco Campbell’s překvapil pozitivními výsledky díky značce Milano. ServiceNow nabízí vládním agenturám výrazné slevy na software. Trumpova administrativa blokuje nové projekty větrné energie. Galaxy Digital umožní obchodování akcií na blockchainu Solana. Burberry se vrací do britského indexu FTSE 100. CEO Unileveru plánuje výměnu čtvrtiny vrcholového managementu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,51 %, NASDAQ 100 +0,79 % a Dow Jones -0,05 %.




