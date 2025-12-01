Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem

Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem

01.12.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

První den prosince, který bývá historicky silným měsícem pro akcie, přinesl pokles na Wall Street. Investoři se stáhli z rizikovějších aktiv, zatímco kryptoměny zažily prudký výprodej. Bitcoin se propadl o 7 % na zhruba 85 000 USD, což vedlo k likvidaci pozic za téměř 1 miliardu dolarů. Index Russell 2000 ztratil 1 %, S&P 500 krátce klesl pod 6 800 bodů, než část ztrát umazal. Megacapy byly smíšené, Alphabet oslabil, Nvidia se zotavila po pátečním propadu. Energetické tituly rostly spolu s cenou ropy.

Na dluhopisových trzích se šířila nervozita po růstu výnosů japonských státních dluhopisů, což zvýšilo globální obavy z utaženější politiky. Výnos desetiletých amerických dluhopisů vzrostl na 4,09 %, dolar kolísal.

Makrodata ukázala, že americká výrobní aktivita v listopadu klesla nejvíce za poslední čtyři měsíce. Tento týden investoři sledují páteční report inflace, údaje ADP o zaměstnanosti a předběžný index spotřebitelské důvěry. Klíčová data o trhu práce dorazí až po zasedání Fedu 10. prosince, což podle analytiků omezuje možnost výrazných překvapení. Trh nyní očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů, přičemž UBS připomíná, že prosincová korekce je méně pravděpodobná díky sezónním faktorům. Historicky bývá prosinec druhým nejsilnějším měsícem pro akcie, s průměrným ziskem 1,4 % a pozitivní bilancí ve více než 70 % případů.

Podle UBS zůstává výhled pro rok 2026 optimistický, očekává se zrychlení globálního růstu a solidní růst zisků firem mezi 7 % a 14 %. Analytici připomínají, že „Santa Claus rally“ se obvykle objevuje v druhé polovině prosince.

Z firemních zpráv zaujalo: Nvidia investuje 2 miliardy USD do Synopsys pro rozšíření AI technologií. OpenAI získává podíl ve fondu Thrive Holdings, zatímco čínský startup DeepSeek představil nové verze AI modelu. Strategy Inc. vytvořila rezervu 1,4 miliardy USD na splátky, aby zmírnila obavy z prodeje bitcoinových zásob. First Digital Group plánuje vstup na burzu přes SPAC. Eli Lilly znovu snížila cenu úvodních dávek léku Zepbound, Moderna oslabila po zprávách o nových omezeních FDA. Disney slaví úspěch filmu Zootopia 2 v Číně, Barrick Mining zvažuje IPO severoamerických aktiv. Airbus řeší problémy s kvalitou panelů na A320 a softwarovou závadou na tisících letadel. BYD hlásí třetí pokles prodejů v řadě, zatímco China Vanke žádá o odklad splátek dluhopisů kvůli likviditní krizi.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,41 %, NASDAQ 100: -0,39 % a Dow Jones : -0,90 %.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.12.2025
8:55Evropské akcie bez směru, ropa zdražuje a Nvidia investuje 2 mld. USD do Synopsys  
8:41Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic
6:26AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?
01.12.2025
22:01Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem  
17:27Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:10Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
13:05PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá  
12:32WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s: Výroční zpráva za rok 2024 - aktualizovaná verze
12:02FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
12:00Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
11:52Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily
11:30Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného  
10:01Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů
8:56GEVORKYAN oznámil nové projekty, Trump vybral nového šéfa Fedu a krypto trh pod tlakem  
8:44Rozbřesk: Jestřábí BoJ zvyšuje averzi k riziku – pomůže to euru, nebo dolaru?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
American Eagle Outfitters Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Crowdstrike Holdings Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Gitlab Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Marvell Technology Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Okta Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět