Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem

První den prosince, který bývá historicky silným měsícem pro akcie, přinesl pokles na Wall Street. Investoři se stáhli z rizikovějších aktiv, zatímco kryptoměny zažily prudký výprodej. Bitcoin se propadl o 7 % na zhruba 85 000 USD, což vedlo k likvidaci pozic za téměř 1 miliardu dolarů. Index Russell 2000 ztratil 1 %, S&P 500 krátce klesl pod 6 800 bodů, než část ztrát umazal. Megacapy byly smíšené, Alphabet oslabil, se zotavila po pátečním propadu. Energetické tituly rostly spolu s cenou ropy.
Na dluhopisových trzích se šířila nervozita po růstu výnosů japonských státních dluhopisů, což zvýšilo globální obavy z utaženější politiky. Výnos desetiletých amerických dluhopisů vzrostl na 4,09 %, dolar kolísal.
Makrodata ukázala, že americká výrobní aktivita v listopadu klesla nejvíce za poslední čtyři měsíce. Tento týden investoři sledují páteční report inflace, údaje ADP o zaměstnanosti a předběžný index spotřebitelské důvěry. Klíčová data o trhu práce dorazí až po zasedání Fedu 10. prosince, což podle analytiků omezuje možnost výrazných překvapení. Trh nyní očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů, přičemž připomíná, že prosincová korekce je méně pravděpodobná díky sezónním faktorům. Historicky bývá prosinec druhým nejsilnějším měsícem pro akcie, s průměrným ziskem 1,4 % a pozitivní bilancí ve více než 70 % případů.
Podle zůstává výhled pro rok 2026 optimistický, očekává se zrychlení globálního růstu a solidní růst zisků firem mezi 7 % a 14 %. Analytici připomínají, že „Santa Claus rally“ se obvykle objevuje v druhé polovině prosince.
Z firemních zpráv zaujalo: investuje 2 miliardy USD do Synopsys pro rozšíření AI technologií. OpenAI získává podíl ve fondu Thrive Holdings, zatímco čínský startup DeepSeek představil nové verze AI modelu. Strategy Inc. vytvořila rezervu 1,4 miliardy USD na splátky, aby zmírnila obavy z prodeje bitcoinových zásob. First Digital Group plánuje vstup na burzu přes SPAC. znovu snížila cenu úvodních dávek léku Zepbound, Moderna oslabila po zprávách o nových omezeních FDA. Disney slaví úspěch filmu Zootopia 2 v Číně, Mining zvažuje IPO severoamerických aktiv. Airbus řeší problémy s kvalitou panelů na A320 a softwarovou závadou na tisících letadel. BYD hlásí třetí pokles prodejů v řadě, zatímco China Vanke žádá o odklad splátek dluhopisů kvůli likviditní krizi.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,41 %, NASDAQ 100: -0,39 % a Dow Jones : -0,90 %.