Wall Street se zvedla, ale technologický Nasdaq přesto zakončil měsíční obchodování ve ztrátě 1,5 %

Zkrácené páteční obchodování na Wall Street znamenalo zakončení týdne kladnou obchodní seancí.
Nasdaq Composite uzavřel den + 0,7 % a z pohledu týdne si připsal 4,83 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average zakončil obchodování v plusu 0,6 % čímž potvrdil týdenní jízdu plus 3,15 %. Průměr S&P 500 jen stvrdil pozitivní pátek, když posílil o 0,5 % a v průběhu týdne vzrostl o 3,69 %.
Týdenní rally zvedla trhy po turbulentním listopadu, i když mnoho sektorů i nadále čelí nejistotám – zejména technologie a společnosti závislé na AI.
Páteční trh byl ovlivněn především očekáváním v měkčí monetární politiku ze strany Fed, kdy investoři očekávají prosincové snížení sazeb.
Současně je zapotřebí uvést, že obchodování na zámořských trzích bylo při menší aktivitě, tedy slabší likviditě a absenci makroekonomických dat snáze ovlivnitelné pozitivním sentimentem.
V průběhu měsíce listopad se index volatility VIX pohyboval v celkem širokém pásmu, kdy minimální hodnota činila 15,78 b. a maximální 28,27 b. Závěrem jedenáctého měsíce zakončil index na 16,35 b., což indikuje běžné tržní podmínky či standartní kolísání cen akcií. Nízký VIX může signalizovat, že investoři mají relativní důvěru v akciový trh.
EUR/CZK 24,18, USD/CZK 20,84, EUR/USD 1,1603, WTI 58,81 USD/barel, Brent 63,31 USD/barel, Troyská unce zlata 4.217 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,01 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,66 %, Bitcoin 91.121 USD, Ethereum 3.054 USD