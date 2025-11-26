Technologické akcie táhnou růst, sázky na snížení sazeb udržují optimismus

Americké akcie dnes rostly, když očekávání prosincového snížení sazeb podpořilo pozitivní náladu před svátkem Díkůvzdání. S&P 500 prodloužil růst na čtvrtou seanci, Nasdaq 100 posílil, tažený návratem Nvidie po obavách z konkurence v oblasti AI čipů. Index volatility VIX klesl o více než 35 % během čtyř dnů, což je nejprudší pokles od dubna. Objem obchodů byl o 23 % nižší než 30denní průměr, což odpovídá předsvátečnímu klidu.
Výnos desetiletých dluhopisů se držel kolem 4 %, dolar oslabil o 0,3 %. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti mírně klesl, což překvapilo analytiky očekávající růst. Podle BMO Capital Markets data potvrzují smíšený obraz ekonomiky, ale nic nebrání Fedu snížit sazby o 25 bazických bodů na zasedání 10. prosince. Trh nyní vidí pravděpodobnost prosincového snížení na 80 % a očekává další tři poklesy do konce roku 2026.
Optimismus na trhu posílil i zprávy o možném jmenování Kevina Hassetta novým šéfem Fedu, což investoři vnímají jako krok směrem k uvolněnější politice. očekává, že S&P 500 do konce roku 2026 dosáhne 8 000 bodů, vidí cíl na 7 500 a na 7 300. Přesto někteří analytici varují, že tradiční „vánoční rally“ nemusí přijít kvůli nejistotě kolem AI valuací a Fedu. Zájem investorů se podle Bloombergu přesouvá i do defenzivních sektorů, zejména zdravotnictví.
Z firemních zpráv zaujalo: posílil díky zvýšenému výhledu pro AI servery, zatímco Deere zklamal slabším výhledem pro zemědělský sektor. Robinhood a Susquehanna převezmou burzu spojenou s bývalým FTX. Walmart zvýšil výhled tržeb a oznámil přesun akcií na Nasdaq , což bude největší odchod z NYSE v historii. Americká vláda vyjednala 71% slevu na léky Ozempic a Wegovy od Novo Nordisk pro pacienty v programu Medicare.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,69 %, NASDAQ 100: +0,87 % a Dow Jones : +0,67 %.