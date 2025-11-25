Wall Street si připsala třetí rally v řadě; Google jako nový konkurent Nvidie?

Americké akciové trhy pokračovaly v odrazu od dna, když investoři dál zvyšovali sázky na to, že Fed přece jen sníží sazby na svém posledním letošním zasedání v prosinci. Měřeno podle Fed Funds Futures vzrostla pravděpodobnost na snížení sazeb Fedu na 80 %, zatímco ještě v minulém týdnu se pohybovala jen kolem 30 %. Tuto myšlenku dnes podpořila i slabší makroekonomická čísla a neakcelerující průmyslová inflace. Maloobchodní tržby v USA v září rostly pouze 0,2% tempem, zatímco analytický konsensus počítal s 0,4% růstem. Spotřebitelská důvěra v listopadu překvapivě poklesla na 88,7 bodu, zatímco analytický konsensus činil 93,3 b.
Kromě makrodat a s tím spojených spekulací na další vývoj sazeb dnes hýbaly trhem minimálně tři další témata. Tím prvním je zdravotní a farmaceutický sektor, kterému se v posledních týdnech náramně daří. Index zdravotních firem S&P 500 Health Care Index si připsal třetí růst v řadě, a tak má dobře nakročeno k již čtvrtému týdennímu růstu v řadě. Čtyři týdenní růsty v řadě jsme u tohoto indexu zaznamenaly naposledy letos v lednu. Druhým tématem byla zpráva o probíhajícím jednání mezi zástupci společností Alphabet a Meta, když vlastník zvažuje, že by mohl využít GPU čipy od . Tato zpráva podpořila akcie obou zmiňovaných aktérů jednání, avšak strach z potenciální konkurence poslal strmě dolů akcie nebo AMD. Třetím významným tématem dnes byly výsledky velkých maloobchodních řetězců, kde jsme se dočkali hned několika pozitivních překvapení. Mohutný dvouciferný růst zaznamenaly v návaznosti na čtvrtletní výsledky hospodaření akcie & Fitch a Kohl´s. Slušný růst si připsaly i akcie prodejce elektroniky .