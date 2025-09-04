Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

04.09.2025 14:57
Autor: Redakce, Patria.cz

ČEZ, a. s. (IČ 45274649)

Společnost ČEZ, a.s. zveřejňuje Oznámení o výplatě úrokového výnosu.

Více informací zde.



(komerční sdělení)
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor.
Aktuální komentáře
04.09.2025
15:13Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada
14:57ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:21Ikonický norský investiční fond vyřazuje investice pod politickým tlakem. Předvolebním jablkem sváru Gaza, reaguje i Trump
13:21WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerské transakce
13:01Goldman Sachs: Zlato za 5000 dolarů? Reálné, pokud Fed ztratí nezávislost
12:55Německé hospodářství letos poroste jen o 0,1 až 0,2 procenta, odhadly instituty
12:15Akcie Sanofi padají o deset procent. Analytiky zklamaly výsledky nového léku
12:06Trumpova administrativa žádá Nejvyšší soud o rychlé rozhodnutí v případě cel
11:31Slabá data vrátila do hry dluhopisy, zatímco akciové trhy obchodují pouze smíšeně  
11:24Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů
11:13UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pololetní finanční zpráva k 30. 6. 2025
10:39Sberbank: Ruská ekonomika by mohla vstoupit do recese kvůli vysokým úrokům
10:18Rohlik na burze? Čupr zvažuje IPO
10:16Jan Bureš: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
9:20Rozbřesk: Průměrná mzda roste rychleji, ČNB bude držet sazby stabilní
8:49EP Infrastructure, a.s.: Výsledky skupiny EP Infrastructure za první pololetí roku 2025
8:49Prudký růst akcií Alphabetu, Porsche opouští DAX, futures na evropské akcie bez výraznějších pohybů  
6:09Jdou Spojené státy cestou Argentiny a kapitalismu „něco za něco“?
03.09.2025
22:01Slabší data z trhu práce podpořila šance na snížení sazeb  
17:30Jak racionální je víra trhů v USA?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Index ISM ve službách
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět