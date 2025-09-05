Hledat v komentářích

Detail - články
Jeden bilion dolarů. Tesla nabízí Muskovi bezprecedentní odměnu

Jeden bilion dolarů. Tesla nabízí Muskovi bezprecedentní odměnu

05.09.2025 13:56
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký výrobce elektromobilů Tesla navrhl svému šéfovi Elonu Muskovi novou dohodu o odměnách, jež má potenciální hodnotu přibližně jednoho bilionu dolarů, což je v historii korporátní Ameriky naprosto bezprecedentní. Návrh pro nadcházejících deset let je ambiciózním schématem obsahujícím několik kritérií, které musí Musk při svém vedení Tesly splnit, chce-li dosáhnout plného bonusu.

Dodatečné akcie, které by Musk, v současnosti nejbohatší muž planety, mohl z odměn získat, by zvýšily jeho podíl v automobilce na 25 procent a tím i jeho hlasovací práva, vychází z pátečního finančního podání Tesly.

Plán na vyplacení původních odměn z roku 2018 v hodnotě přesahující 50 miliard dolarů soud v Delaware zrušil. Tesla se proti tomuto rozhodnutí odvolává, představenstvo ale mezitím dál hledá způsoby, jak Muska vykompenzovat.

Cílem tak masivního balíčku je udržet Muskovo zaměření na Teslu, protože miliardář dohlíží také na další čtyři společnosti: SpaceX, xAI, Neuralink a Boring Co. „Jednoduše řečeno, udržení a motivace Elona je zásadní pro to, aby Tesla dosáhla těchto cílů a stala se nejhodnotnější společností v historii,“ uvedla Tesla v dopise akcionářům, který podepsaly předsedkyně Robyn Denholm a ředitelka Kathleen Wilson-Thompson.

V květnovém rozhovoru pro Bloomberg Musk řekl, že je odhodlán být v čele Tesly i za pět let.

Cíl: tržní hodnota 8,5 bilionu dolarů

Tesla chce pod jeho vedením usilovat o růst na nových trzích, včetně robotiky a umělé inteligence. Podání navíc obsahuje nezávazný návrh, aby Tesla získala podíl v Muskově startupu xAI, o čemž on sám již dříve mluvil.

Akcie automobilky rostly v reakci na zprávu v premarketu o dvě procenta, od začátku roku jsou ale v minusu 16 procent. Tržní hodnota firmy dosáhla vrcholu koncem roku 2024, kdy činila přibližně 1,5 bilionu dolarů. Cílem Tesly je nyní za deset let zvýšit tržní hodnotu z dnešního zhruba jednoho bilionu na nejméně 8,5 bilionu dolarů.

Dopomoci by k tomuto ambicióznímu cíli mělo zejména rozšíření podnikání v oblasti robotaxi, což Musk považuje za klíčovou část svého budoucího podnikání. V této věci podnik letos v červnu pokročil, když několik robotaxi spustil v texaském Austinu.

Zdroj: Bloomberg


    05.09.2025 14:11

    ....a není to málo (?) Antone Pavloviči :-) ... (vlastně: Elone Erroloviči) https://people.com/all-about-errol-musk-children-11719780
    SFX
      Standart
      05.09.2025 14:38

      Čekám, že se podobné bonusy stanou v USA běžnými. Pro management firem. Ty korporace určují pravidla (fungování světa) a budou kumulovat tak obrovský majetek, že nějaký Bilion nebude problém. Je to pokračování nastavení "našeho kapitalismu" = bohatnutí bohatých a chudnutí střední vrstvy.
      pmx
