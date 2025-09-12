Hledat v komentářích

Detail - články
Spotřebitelská důvěra v USA v září opět klesla

Spotřebitelská důvěra v USA v září opět klesla

12.09.2025 16:54
Autor: ČTK

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v září druhý měsíc za sebou klesla, dostala se tak na nejnižší úroveň od května. Americké domácnosti mají obavy ohledně vývoje podnikatelských podmínek, trhu práce a inflace. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu Michiganské univerzity.

Index spotřebitelské důvěry se v září snížil na 55,4 bodu ze srpnových 58,2 bodu. Jeho pokles tak byl mnohem výraznější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters zářijovou hodnotu indexu odhadovali v průměru na 58,0 bodu.

"Spotřebitelé nadále registrují řadu zranitelných míst v ekonomice, vidí rostoucí rizika pro podnikatelské podmínky, trh práce a inflaci," uvedla ředitelka spotřebitelských průzkumů na Michiganské univerzitě Joanne Hsuová.

Americké domácnosti jsou letos ohledně ekonomiky obecně pesimistické, uvedl Reuters. Mají obavy z růstu cen v důsledku razantní celní politiky prezidenta Donalda Trumpa. Spotřebitelé nyní podle průzkumu předpokládají, že míra inflace v USA v příštích 12 měsících dosáhne 4,8 procenta.

Ekonomové sledují údaje o spotřebitelské důvěře velmi pozorně, snaží se z nich odvodit budoucí vývoj spotřebitelských výdajů. Ty v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.

Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července předpověděl, že růst ekonomiky USA v letošním roce zpomalí na 1,9 procenta z loňského tempa 2,8 procenta. V příštím roce fond očekává pouze mírné zrychlení růstu, a to na dvě procenta.


