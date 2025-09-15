Hledat v komentářích

Detail - články
Akciová rally může po snížení sazeb Fedu ochabnout, varují stratégové Wall Street

Akciová rally může po snížení sazeb Fedu ochabnout, varují stratégové Wall Street

15.09.2025 15:34
Autor: Redakce, Patria.cz

Přední stratégové z Wall Street varují, že rekordní růst amerických akcií by mohl dočasně ztratit dech, pokud tento týden dojde k očekávanému snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Stratégové ze společností Morgan Stanley, JPMorgan a Oppenheimer upozorňují, že optimistickou náladu na trzích by mohla vystřídat opatrnost, protože investoři se začínají více soustředit na možné zpomalení ekonomiky.

Očekávání, že Fed uvolní měnovou politiku, bylo hlavním motorem nedávného růstu indexu S&P 500, který se pohybuje poblíž historických maxim. Stále více se však objevují obavy, že snížení sazeb o 25 bazických bodů ve středu nebude dostatečné k řešení zpomalujícího trhu práce v USA. Investoři se také snaží odhadnout dopad cel na inflaci, která zůstává nad 2% cílem Fedu.

1

„Krátkodobé riziko spočívá v napětí mezi slabými daty z trhu práce a reakcí Fedu, která nemusí odpovídat tempu, jaké si trhy přejí,“ uvedl Michael Wilson z Morgan Stanley. Přesto doporučuje využít případné poklesy k nákupům a ve svém nejoptimističtějším scénáři očekává růst indexu S&P 500 o 9 % na 7 200 bodů do poloviny roku 2026.

Stratégové JPMorgan uvedli, že ačkoli akciový trh dosud ignoroval slabé ukazatele a dosahoval nových rekordů, tento trend by se mohl po prvním snížení sazeb v roce 2025 obrátit. „Jakmile Fed začne s uvolňováním, akcie by mohly na chvíli zaujmout opatrnější postoj a zohlednit větší riziko poklesu, čímž by přecenily současný, možná až příliš klidný výhled,“ napsal tým vedený Mislavem Matejkou.

Tato varování kontrastují s obecně optimistickým pohledem na americké akcie. Index S&P 500 letos vzrostl o 12 %, především díky růstu velkých technologických firem. Řada stratégů, včetně těch z Deutsche Bank a Barclays, v tomto měsíci zvýšila své cílové hodnoty pro konec roku, a to díky silným firemním ziskům a nadšení kolem umělé inteligence.

2

Také hlavní investiční stratég společnosti Oppenheimer, John Stoltzfus, uvedl, že případné poklesy po snížení sazeb Fedem budou pravděpodobně omezené jak co do rozsahu, tak do délky trvání, pokud zůstanou základy americké ekonomiky silné. „Pokud Fed skutečně sníží sazby jen o 25 bazických bodů, jak se obecně očekává, trh by mohl po zveřejnění zprávy mírně klesnout, protože akcie už předtím rostly v očekávání tohoto kroku,“ napsal ve své poznámce.

Zdroj: Bloomberg

 

