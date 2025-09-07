Matcha mánie proměnila zelený prášek ve zlato

Když Chitose Nagao po téměř třech desetiletích v reklamě odešla do důchodu, aby si založila matcha kavárnu, nikdy si nepředstavovala, že se před otevřením jejího obchodu budou třást fronty. Do odpoledne jsou plechovky s matcha práškem vyprodané. Mezitím Japonsko čelí stálému proudu návštěvníků, převážně ze zahraničí, čekajícího na to, aby mohl zelenou směs ochutnat.
Její obchod Atelier Matcha je jedním z těch, co mají štěstí. Kvůli globálnímu šílenství kolem matchy totiž dochází v Japonsku její zásoby, Nagao ale během koronavirové pandemie navázala exkluzivní partnerství s firmou Yamamasa Koyamaen, producentem čaje v Kyotu. I díky tomu má nyní, o čtyři roky později, dva obchody v Japonsku a jeden ve vietnamském Ho Chi Ming City. Brzy navíc otevře novou prodejnu v Cebu City na Filipínách.
Japonsko konzumuje matchu od 12. století, většinou při vysoce ritualizovaných čajových obřadech, které vyžadují jen špetku prášku. Poptávka v posledních letech ale prudce vzrostla, protože se na TikToku rozšířila pověst matchy jako superpotraviny plné antioxidantů.
Podle ministerstva financí Japonsko loni vyvezlo zelený čaj v hodnotě 36,4 miliardy jenů (247 milionů dolarů), což je čtyřikrát více než před deseti lety. Přibližně 44 procent směřovalo do USA, většinou v práškové formě, jako je matcha.
Japonská vláda zvažuje dotování farmářů, aby je povzbudila k většímu pěstování tenche, druhu čaje používaného k výrobě matchy. Výnosy z pěstování tenche jsou lukrativnější, avšak také náročnější na práci, protože pupeny je třeba chránit před sluncem, aby se projevila jejich charakteristická travnatá chuť. Podle producentů je málo rukou na sklizeň a napařování a sušení listů před jejich mletím na prášek.
Obchody omezují dodávky
Ceny čaje tencha na letošní jarní aukci v Kyotu vzrostly meziročně o 170 procent na 8 235 jenů za kilogram, uvedla Světová japonská čajová asociace. Tím byl významně překonán předchozí rekord 4 862 jenů za kilogram z roku 2016. Mnoho maloobchodníků také uvedlo, že ceny matchy se za poslední rok zdvojnásobily a nalezení tohoto prášku je stále obtížnější, a to i v Tokiu.
Obchody proto zavádějí limity pro nákup, aby jim zásoby déle vydržely. Zákazníky odrazují od hromadění a bojují proti přeprodeji. Matcha však zůstává oblíbeným suvenýrem pro rekordní počet turistů, kteří navštěvují Japonsko. Mnoho internetových obchodů hlásí už několik měsíců vyprodáno, protože Američané se chtěli předzásobit před očekávanými cly.
"Jsme spokojeni," řekla k poptávce Miku Sugawara, která spravuje jeden z obchodů. "Ale můžeme prodat jen omezené množství," dodala. Její obchod prodává matchu mletou z úplně první sklizně sezóny, kdy jsou čajové lístky měkké, což je považováno za nejkvalitnější. Stejně jako mnoho dalších v oboru se obává, že rekordní letní vlna veder by mohla snížit sklizeň čaje v příštím roce a tím pádem ještě více zvýšit ceny.
Boj o získávání a produkci dostatečného množství matchy je tak intenzivní, že donutila Ito En, největšího světového prodejce baleného zeleného čaje, vytvořit v květnu specializovanou divizi. Společnost předpovídá, že zahraniční tržby letos vzrostou o 11 procent a od září zvyšuje ceny několika produktů o 50 až 100 procent kvůli vyšším nákladům na suroviny a pracovní sílu.
Ito En má specializované smlouvy s farmáři, kteří jí každoročně dodávají sedm tisíc tun běžného zeleného čaje, ale pouze asi 600 tun druhu tencha. Přesvědčit farmáře, aby jej pěstovali více, je náročné, protože mnozí se obávají, že současný boom by mohl slábnout, uvedla společnost Ito En.
"Popularita matchy je neuvěřitelná. Naše vlastní továrny a všichni naši dodavatelé jsou přeplnění," řekl Yasutaka Yokomichi, manažer nové divize v Ito En. Jednou z jeho priorit je zajistit dostatek mlýnů na mletí listů tenchy na prášek. Mletí pouhých 40 gramů matchy může trvat hodinu, protože teplo vznikající při rychlejším procesu by mohlo snížit její kvalitu.
Zdroj: CNBC