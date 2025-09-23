Hledat v komentářích

Nvidia investuje do OpenAI, v USA je na obzoru tradiční hrozba vládního shutdownu, evropské futures jsou v zeleném

23.09.2025 8:39
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nezastavitelný růst amerických akcií pokračoval i se startem nového týdne, Nvidia masivně investuje do OpenAI, guvernéři Fedu se prezentovali odlišnou rétorikou, ve Spojených státech opět hrozí vládní shutdown a EU s Indonésii oznámily shodu na klíčových bodech budoucí obchodní dohody.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět