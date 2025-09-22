Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?

Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?

22.09.2025 18:14
Autor: Jiří Soustružník

Někdy v roce 2014/15 se začaly oddělovat cesty akcií velkých technologických společností na straně jedné a zbytku trhu na straně druhé. Hlavní příčinou byl zejména znatelně vyšší růst ziskovosti první skupiny. Výsledkem byly a stále jsou také její vysoké valuační prémie, jenže valuace by měly odrážet budoucnost, ne minulost. A u růstu zisků se čeká poměrně rychlá konvergence, ne pokračující výjimečnost velkých technologií. Dnes trochu více o tomto příběhu.

Následující čtyřka grafů byla zveřejněna před pár týdny, ale od té doby k nějakému masivnímu posunu na trzích nedošlo a tak je stále vypovídající. Ukazuje konkrétně poměr různých valuačních měřítek u indexu amerických akcií založeném na kapitalizaci relativně k valuacím indexu se stejnými vahami. V prvním mají tedy hodně velkou váhu velké technologické firmy s vysokými valuacemi, v druhém mají stejnou váhu jako každá jiná firma, tedy 1/500.

Obrázek začíná poměrem cen akcií k tržbám na akcii, což je poměrně dost slabé valuační měřítko zejména v době, kdy se mění marže obchodovaných firem. Tedy když se mění hodnota každého dolaru tržeb daná tím, kolik z něj společnostem zbude na ziscích.

Podobné je to s druhým poměrem cen akcií k jejich účetní hodnotě. Lepší je často používaný a třetí v řadě ukázaný poměr cen k ziskům na akcii. A zajímavý je i z valuačního hlediska prostý dividendový výnos. Každopádně u všech čtyřech se relativní valuace kapitalizací váženého indexu znatelně zvedají. Což v současném kontextu do značné míry znamená, že se zvedají valuace velkých technologických firem relativně ke zbytku trhu:

graf

V posledních Perlách týdne jsme mohli vidět tabulku, která vyprávěla podobný příběh přes pohled na valuace jednotlivých sektorů. Konkrétně ukazovala, že průměrné PE trhu výrazně táhne nahoru PE IT sektoru, ale také sektor zboží dlouhodobé spotřeby a průmysl. Historicky vysoko jsou i valuace řady dalších, ale u nich platí, že relativně k celému trhu (tj., k PE taženému nahoru onou trojkou) je zbytek trhu „levný“.

V souvislosti s technologickými společnostmi a dnešním tématem bych rád připomněl ještě dnešní druhý graf. Ukazuje očekávanou konvergenci růstu zisků skupiny Mag7 se zbylými 493 firmami v indexu SPX 500. Je přitom zřejmé, že dosavadní růst cen a valuací akcií Mag7 byl dán právě tím, jak rychle doposud rostla jejich ziskovost. V kombinaci všeho dnes uvedeného se tak nabízí otázka, proč přetrvávají masivní valuační prémie této skupiny, když se očekává konvergence růstu zisků:

gr2

Zdroj: X

Nějakou jasnou a plně uspokojivou odpověď na uvedenou otázku neznám. Teoreticky by se dalo uvažovat o více věcech:

--Mag7 může v očích investorů fungovat jako defenzivní investice, tudíž by u ní byly nižší rizikové prémie a tudíž vyšší valuace.

--Může se uvažovat o tom, že až pomine vlna investic do AI a souvisejících hmotných a nehmotných aktiv, volný tok hotovosti alespoň některých z těchto společností poroste rychleji, než zisky.

--Může docházet k tomu, že „konsenzuální“ očekávání analytiků uvedená v grafu jsou výrazně níže než to, co očekávají skuteční investoři (tedy rozdíl mezi očekáváním „sell side“ a „buy side“).

--Může dojít k tomu, že po roce 2026 se cesty růstu zisků zase rozejdou ve prospěch Mag7. K tomu bych dodal, že celkově je oněch 15 – 16 % úplně mimo jakékoliv dlouhodobé historické standardy.

Asi bychom přišli i na další teorie a jejich různé kombinace, včetně těch související s iracionalitou, bublinami a podobně. Já k uvedenému již jen připomenu, že ony prémie mohou z části klesnou proto, že ještě minimálně rok porostou zisky Mag7 rychleji, než u zbytku trhu.

 
 

Čtěte více:

Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
20.09.2025 15:14
Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
Ekonom Noah Smith poukazuje na nové studie zaměřené na vliv AI na trh ...
Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
20.09.2025 9:04
Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
Donald Trump sliboval, že po nástupu do prezidentské funkce bude pro l...
Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
21.09.2025 9:10
Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
Nástroje umělé inteligence nyní dokáží vytvářet realistický text, obrá...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.09.2025
20:24PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní  
18:14Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?
17:24Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS
15:49Technická analýza S&P 500: Býčí trh ještě nemusí být u konce  
15:35Snaha odnaučit AI lhát může vést k lepšímu skrývání lží, ukázal výzkum OpenAI
14:31Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů
13:57Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera
12:07Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
11:56Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu  
10:44Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent
9:32Rozbřesk: Ceny masa určí, jak rychle bude odeznívat potravinová inflace
8:52Futures ukazují v úvodu nového týdne opatrnost, ČNB zřejmě ve středu sazby nezmění  
8:28MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
21.09.2025
9:10Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
20.09.2025
15:14Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
9:04Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
19.09.2025
22:03Americké akcie mají za sebou silný týden  
17:46Akcie a peníze – americká a čínská verze
16:58Nové sankce EU proti Rusku: 118 lodí z ruské stínové flotily nebo banky
16:10Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět