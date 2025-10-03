Americké akciové indexy oslabují své momentum

Americký akciový index S&P 500 dnes 3.10. 2025 posiluje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
oslabuje, a to o 0,4 %. Akcie v USA oslabují své momentum a procentuální šance na korekci se zvyšuje.
Německý index DAX
oslabuje o 0,3 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,2 % na úroveň 1,1743. Zlato
dnes posiluje, a to o 0,8 % a obchoduje se na úrovni 3886 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.03 p. b. na úroveň 4,121 %.
Historicky bývá září pro index S&P 500 slabším měsícem, což se letos zatím nepotvrdilo – trh si udržuje pozitivní trend. Říjen však často přináší zvýšenou volatilitu a také bývá považován za rizikovější období. Naopak listopad a prosinec tradičně patří mezi silnější měsíce, kdy trh těží z pozitivního sentimentu a sezónních faktorů, jako je konec fiskálního roku či vánoční rally. Navzdory těmto sezónním výkyvům zůstává S&P 500 v rostoucím trendu, což naznačuje, že investoři stále věří v dlouhodobý růst.