Americké akciové indexy oslabují své momentum

03.10.2025 22:06
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 3.10. 2025 posiluje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslabuje, a to o 0,4 %. Akcie v USA oslabují své momentum a procentuální šance na korekci se zvyšuje.

Německý index DAX oslabuje o 0,3 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,2 % na úroveň 1,1743. Zlato dnes posiluje, a to o 0,8 % a obchoduje se na úrovni 3886 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.03 p. b. na úroveň 4,121 %.

Historicky bývá září pro index S&P 500 slabším měsícem, což se letos zatím nepotvrdilo – trh si udržuje pozitivní trend. Říjen však často přináší zvýšenou volatilitu a také bývá považován za rizikovější období. Naopak listopad a prosinec tradičně patří mezi silnější měsíce, kdy trh těží z pozitivního sentimentu a sezónních faktorů, jako je konec fiskálního roku či vánoční rally. Navzdory těmto sezónním výkyvům zůstává S&P 500 v rostoucím trendu, což naznačuje, že investoři stále věří v dlouhodobý růst.


