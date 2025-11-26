Nové riziko na trhu se stříbrem: zásoby v Číně se propadly nejníže za deset let

Globální trh se stříbrem čelí novému riziku poté, co čínské zásoby klesly na nejnižší úroveň za deset let. Důvodem je nedávné dodání velkých objemů do Londýna, aby se zmírnil tamní nedostatek, který vyhnal ceny na rekordní hodnoty, informovala agentura Bloomberg.
Zásoby ve skladech propojených se Šanghajskou futures burzou nedávno dosáhly nejnižší úrovně od roku 2015. K poklesům došlo poté, co čínský vývoz drahého kovu v říjnu prudce vzrostl na více než 660 tun, což je nejvyšší objem v historii.
„Tlak pramení z rostoucího vývozu do Londýna,“ potvrdil Zijie Wu, analytik společnosti Jinrui Futures, který také zmínil průmyslovou a zpracovatelskou poptávku. Nedostatek by se podle něj mohl zmírnit přibližně za dva měsíce.
Stříbro zažívá bouřlivý rok, kdy ceny vzrostly až o 80 procent na sérii historických maxim. K nárůstu došlo zároveň s prudkým růstem ceny zlata. Poptávku navíc podpořili obchodníci sázkou na to, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla zavést na stříbro clo, což tento kov přitáhlo do USA. Tím se londýnský trh ještě více utáhl, zatímco indická poptávka prudce vzrostla, což vyvolalo historický nedostatek.
Nyní pokles čínských zásob znamená, že země nemusí být schopna krátkodobě trh stabilizovat. „Pokud bude stříbro zatíženo clem, uzamkne to stříbro, které se již dostalo do USA. Pokud by k tomu došlo, zatímco se šanghajské trhy stále vzpamatovávají z poslední pomoci Londýnu, pak by dopad byl významný,“ varoval Daniel Ghali, komoditní stratég společnosti TD Securities.
Napětí v Číně se odráží v tom, že krátkodobé ceny stříbra v Šanghaji převýšily ceny s delší splatností – tento jev se nazývá backwardation a signalizuje tlak na krátkodobé dodávky. Vzhledem k nízkým zásobám a neelastické nabídce zůstávají obavy velké, upozornil Wu z Jinrui Futures.
Na straně poptávky vzrostla čínská spotřeba stříbra pro fotovoltaické komponenty, což je jedno z hlavních využití kovu. „Čtvrté čtvrtletí je obvykle vrcholem sezóny pro instalace solárních panelů,“ dodal Wu.
Poptávku podnítila i nedávná daňová reforma. Nová pravidla totiž ukončila dlouhodobou slevu na daň z přidané hodnoty u zlata prodávaného mimo burzy, což přimělo některé maloobchodníky k přechodu na stříbro. Dopad je patrný na rozlehlém trhu Shuibei v Šen-čenu, kde mnoho transakcí tradičně zahrnovalo neburzovní zlato.
„Mnoho obchodníků si není jistých, jak stanovit ceny svých produktů po zavedení nových pravidel. Někteří se proto zaměřili na stříbro, zejména pokud již nějaké obchody se stříbrem mají,“ vysvětlil Liu Shunmin, vedoucí oddělení rizik ve společnosti Shenzhen Guoxing Precious Metal.
Likvidita zůstává problémem
Spotová cena stříbra ve středu přidávala kolem půldruhého procenta a obchodovala se nad 52 dolary za unci.
Mimo Čínu zůstává likvidita na trhu se stříbrem problémem, protože náklady na půjčování stříbra v Londýně jsou stále vysoké, a to i přes rekordní příliv kovu do britské metropole. Obchodníci také sledují vývoj v USA ohledně možného uvalení cla na stříbro poté, co byl tento drahý kov zařazen na seznam kritických nerostů amerického geologického ústavu.
„Většina dnešní fyzické poptávky po stříbře z Londýna souvisí s čistě spekulativní poptávkou,“ uvedl Ghali z TD Securities. Objem stříbra v burzovně obchodovaných fondech (ETF), jež se obvykle nedají půjčovat, zůstává stabilní, bez výrazných odkupů, i když ceny z nedávných rekordních hodnot klesly.
Prozatím mohou obchodníci doufat v zásoby stříbra mimo burzu v Číně, uvedl Ghali a dodal: „Je možné, že backwardation přivede zásoby zpět na burzu. Stále není jasné, kolik neviditelných zásob v Číně existuje. Podle mnoha odhadů jsou pravděpodobně poměrně velké.“