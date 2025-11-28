Hledat v komentářích

Detail - články
Nový normál: Tentokrát jinak?

28.11.2025 18:09
Autor: Jiří Soustružník

Není to zase tak dávno, co tzv. Sahmové pravidlo jasně indikovalo blížící se recesi v americkém hospodářství. Ta se ale nedostavila. A je to už více let co ekonomika USA úspěšně bourá více zaběhnutých pravidel. I s akciovými trhy si jde směle cestou „tentokrát jinak“. Až to někdy vypadá, že přišel určitý nový normál, kdy dlouhá řada starých pravidel a pouček přestala fungovat. 

Následující graf ukazuje pravděpodobnost recese počítanou z výnosové křivky. Ta měla v minulosti tendenci ke zploštění v případě, že ekonomika mířila do útlumu. K tomu obvykle přispívalo jednak to, že výnosy dlouhodobých dluhopisů šly v očekávaném zpomalení dolů. A i to, že výnosy krátkodobé byly výš kvůli monetární politice. Tedy kvůli předchozímu zvedání  sazeb často prováděnému kvůli snaze ochladit celkovou ekonomickou aktivitu a zejména inflační tlaky.  Jak ale ukazuje graf, ještě relativně nedávno výnosová křivka indikovala recesi způsobem, který v minulosti nepřinášel pochyby. A přesto šlo o falešný signál. Tedy jedno významné „tentokrát jinak“*. 

Nový normál: Tentokrát jinak?
Zdroj: X

Zachránit by popsanou indikační schopnost výnosové křivky šlo třeba tím, že bychom operovali s docela často používaným konceptem „přelévající se recese“. Tedy s tím, že v americkém hospodářství nebyla recese na agregátní úrovni, ale přesouvala se mezi některými částmi ekonomiky. To může být pravda, ale na druhou stranu je dobré se vyvarovat takovému rozmělnění pojmů, že pak už ztrácejí svůj smysl. Podobně jako třeba u inflace – na jednu stranu má smysl třeba koncept jádrové inflace, ale pokud ještě tuto inflaci „očistíme“ o řadu dalších položek, fakticky už se nejedná ani o inflaci. Ale o růst vybraných cen v určitých částech ekonomiky.

Tíhnul bych tedy k tomu, že u onoho signálu výnosové křivky tomu bylo podobně jako třeba se Sahmové pravidlem - tentokrát skutečně jinak. A takto vybaveni vědomostí toho, že někdy jsou rýmy historie skutečně jen velmi volné, se můžeme věnovat druhému dnešnímu grafu. Real Investment Advise v něm ukazuje vývoj reálných cen akcií v indexu SPX 500. K tomu nabízí určitý pohled a zvýraznění dlouhodobého cyklického vývoje – vyznačuje cykly, na jejichž konci a dnu se trh pohybuje zhruba na úrovní předchozích vrcholů. K tomu RIA dodává, kde by trh dosáhl dalšího dna, kdyby tento mustr pokračoval dál. Nešlo by o příjemnou věc, korekce by končila někde na 2200 bodech. Nyní se přitom index obchoduje u 6800 bodů. 

Nový normál: Tentokrát jinak?
Zdroj: X

Třeba Goldman Sachs očekává, že zisky na akcii v indexu SPX 500 dosáhnou příští rok asi 280 dolarů. Kdyby ona korekce tedy přišla v plné síle a nyní, poměr cen k ziskům by klesl ze současným mimořádně vysokých 22 – 23 na extrémně nízké hodnoty kolem 8 (předpokládám, že reálné ceny v grafu jsou měřeny k současnosti). Nechci výše uvedeným nikoho strašit. „Tentokrát jinak“ sice může být považováno za nebezpečný způsob uvažování a ne náhodou. Ale na druhou stranu k němu dochází a ne u žádných detailů. Takže graf může lehce referovat jen na zajímavou, ale stále jen finance fiction. Podobně jako ten včerejší, který porovnával, jak se trhy posledních pár let chovají podobně, jako po roce 1997. 

*Nyní výnosová křivka podle prvního grafu ukazuje na více než 20 % pravděpodobnost recese. Což by se obecně zdálo jako málo, ale v kontextu grafu to je stále docela dost. Graf tedy moc nesouzní s názory, podle kterých přijde příští rok opětovné zrychlení. 


 

