Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily

01.12.2025 11:52
Autor: ČTK

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily, tempo poklesu se ale snížilo. Pokles trvá pátý měsíc v řadě, index nákupních manažerů (PMI) však mírně stoupl na 48 bodů z říjnových 47,2 bodu. Dnes o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v polovině čtvrtého čtvrtletí opět zhoršily, ale pokles zpomalil díky oživení nových exportních zakázek, které pomohlo zbrzdit snižování celkových zakázek. Firmy v důsledku náročných podmínek a utlumené důvěry dál postupovaly s opatrností a v rámci redukce nákladů opět snížily stavy zaměstnanců i nákupy vstupů.

"Listopadová data poukázala na narušení dodavatelských sítí v českém zpracovatelském sektoru, ale přinesla také pozitivnější zprávy o mezinárodní poptávce. Nové zakázky obecně sice dál klesaly, ale zahraniční prodej vykázal oživení. To nastalo zejména díky snahám firem diverzifikovat a rozšířit zákaznickou základnu," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.

Objemy výstupu podle ní nicméně klesly rychleji, protože nový obchod se opět snížil a nedostatky materiálů, především těch ovlivněných dopadem exportních restrikcí v Číně, způsobily prodlevy v zásobování. "Data z průzkumu ukazují na to, že problémy v sektoru přetrvávají. Důvěra se držela na historicky nízké úrovni a výrobci opět omezili zaměstnanost i nákupní aktivitu," dodala.

Zaměstnanost v listopadu klesla silně, ač méně než v říjnu. Redukci podle účastníků průzkumu nastala nenahrazováním odchozích zaměstnanců a propouštěním. Podobně opět klesla také nákupní aktivita v souladu s trendem, který trvá již tři a půl roku. Firmy raději využívaly stávající zásoby a tempo poklesu nákupu bylo nejrychlejší za tři měsíce.

Zatímco výrobní zásoby klesly vyšším tempem, zásoby hotového zboží během listopadu zaznamenaly nové snížení. Čeští výrobci vyprodávali zboží ze skladu, aby omezili výdaje. Tlaky v dodavatelských sítích mezitím zesílily. Po zpřísnění kontrol exportu z Číny například vzrostl nedostatek některých komodit včetně materiálu pro výrobu magnetů nebo čipů. Výkon dodavatelů se zhoršil nejvíc od srpna, ačkoli slabší poptávka po vstupech míru poklesu ztlumila.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.12.2025
17:27Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:10Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
13:05PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá  
12:32WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s: Výroční zpráva za rok 2024 - aktualizovaná verze
12:02FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
12:00Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
11:52Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily
11:30Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného  
10:01Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů
8:56GEVORKYAN oznámil nové projekty, Trump vybral nového šéfa Fedu a krypto trh pod tlakem  
8:44Rozbřesk: Jestřábí BoJ zvyšuje averzi k riziku – pomůže to euru, nebo dolaru?
8:36Primoco UAV SE: Informace o překročení hodnoty nových zakázek miliardu korun v roce 2025
6:05Predikce na rok 2026 počítají s pokračujícím růstem. Některé banky míří u S&P 500 až k 8 000 bodům
30.11.2025
9:04Víkendář: Německá ekonomika je o 1 % větší než na konci roku 2017, zatímco ta americká vzrostla o 19 %
29.11.2025
8:55Víkendář: Poukazování na chyby Američanů Evropě její problémy nevyřeší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět