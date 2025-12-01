Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily, tempo poklesu se ale snížilo. Pokles trvá pátý měsíc v řadě, index nákupních manažerů (PMI) však mírně stoupl na 48 bodů z říjnových 47,2 bodu. Dnes o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.
Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v polovině čtvrtého čtvrtletí opět zhoršily, ale pokles zpomalil díky oživení nových exportních zakázek, které pomohlo zbrzdit snižování celkových zakázek. Firmy v důsledku náročných podmínek a utlumené důvěry dál postupovaly s opatrností a v rámci redukce nákladů opět snížily stavy zaměstnanců i nákupy vstupů.
"Listopadová data poukázala na narušení dodavatelských sítí v českém zpracovatelském sektoru, ale přinesla také pozitivnější zprávy o mezinárodní poptávce. Nové zakázky obecně sice dál klesaly, ale zahraniční prodej vykázal oživení. To nastalo zejména díky snahám firem diverzifikovat a rozšířit zákaznickou základnu," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.
Objemy výstupu podle ní nicméně klesly rychleji, protože nový obchod se opět snížil a nedostatky materiálů, především těch ovlivněných dopadem exportních restrikcí v Číně, způsobily prodlevy v zásobování. "Data z průzkumu ukazují na to, že problémy v sektoru přetrvávají. Důvěra se držela na historicky nízké úrovni a výrobci opět omezili zaměstnanost i nákupní aktivitu," dodala.
Zaměstnanost v listopadu klesla silně, ač méně než v říjnu. Redukci podle účastníků průzkumu nastala nenahrazováním odchozích zaměstnanců a propouštěním. Podobně opět klesla také nákupní aktivita v souladu s trendem, který trvá již tři a půl roku. Firmy raději využívaly stávající zásoby a tempo poklesu nákupu bylo nejrychlejší za tři měsíce.
Zatímco výrobní zásoby klesly vyšším tempem, zásoby hotového zboží během listopadu zaznamenaly nové snížení. Čeští výrobci vyprodávali zboží ze skladu, aby omezili výdaje. Tlaky v dodavatelských sítích mezitím zesílily. Po zpřísnění kontrol exportu z Číny například vzrostl nedostatek některých komodit včetně materiálu pro výrobu magnetů nebo čipů. Výkon dodavatelů se zhoršil nejvíc od srpna, ačkoli slabší poptávka po vstupech míru poklesu ztlumila.