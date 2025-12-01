Primoco UAV SE: Informace o překročení hodnoty nových zakázek miliardu korun v roce 2025

Primoco UAV SE
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV v roce 2025 poprvé překročil hodnotu nových zakázek miliardu korun.
Praha, 1. prosince 2025 - Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil, že v roce 2025 uzavřel smlouvy na dodávky celkem 42 strojů v souhrnné hodnotě 44 milionů eur (1,06 mld. Kč). Objem nově získaných zakázek v jediném roce tak poprvé v historii překročil miliardu korun.
„Mám velikou radost, že se splnil desetiletý cíl, a to prodat letadla nad hranici jedné miliardy korun. Milníků bylo více, například vstup na pražskou burzu, akvizice letiště nebo vojenská certifikace. Ale na konci musíte mít pozitivní hospodářský výsledek, a ten se nám dlouhodobě daří plnit a překonávat například miliardový milník,“ říká generální ředitel a zakladatel společnosti Ladislav Semetkovský.
Do hospodářských výsledků za rok 2025 se podle Semetkovského promítnou dodávky 16 bezpilotních letadel, které společnost již realizovala. Zbývající plnění z uzavřených kontraktů se pozitivně odrazí ve výsledcích Primoco UAV v následujících obdobích. Společnost letos očekává tržby ve výši 397 milionů korun a zisk EBITDA 135 milionů korun, což potvrzuje její schopnost dlouhodobě udržovat vysokou provozní marži na úrovni 34 %. Primoco UAV zároveň nadále funguje bez bankovních úvěrů a bez čerpání dotací.
Do roku 2026 vstoupí Primoco UAV s klíčovou vojenskou certifikací NATO STANAG 4703 , kterou jako první na světě získala pro svůj bezpilotní letoun One 150. V prosinci 2025 společnost dosáhla dalšího významného milníku, když se stala první certifikovanou výcvikovou organizací (ATO) pro vojenské bezpilotní systémy. Primoco UAV zároveň disponuje rozšířeným civilním oprávněním provozu LUC na úrovni SAIL III dle metodiky SORA 2.5 umožňujícím provoz nad hustě obydlenými oblastmi a osvědčením způsobilosti bezpilotního letadla dle ICAO Annex II . „Špičkové certifikace a oprávnění nám poskytují výraznou konkurenční výhodu při získávání nových zakázek. Vzhledem k odborné a časové náročnosti celého procesu lze jen stěží očekávat, že nás ostatní výrobci v dohledné době doženou,“ uvádí Semetkovský.
Kromě získávání klíčových certifikací investuje Primoco UAV do své budoucnosti i v oblasti technologického vývoje. Po dvou letech intenzivní práce společnost zahájila finální fázi ověřování nového spalovacího motoru Primoco Engine 410, který postupně nahradí současný čtyřválcový agregát Primoco Engine 340. Nová pohonná jednotka je dvouválcový čtyřtaktní motor s výkonem až 21 kW, což představuje přibližně 30 % nárůst výkonu oproti stávajícímu řešení.
Primoco UAV zároveň úspěšně pokračuje v rozvoji nového výrobního, servisního a výcvikového centra v Písku. Na továrním letišti v Krašovicích již byly zahájeny stavební práce na moderním hangáru a výcvikových prostorách, jejichž dokončení společnost očekává v první polovině roku 2026. V přilehlé průmyslové zóně mezitím vrcholí přípravy na zahájení výstavby nové výrobní haly. Primoco UAV počítá s tím, že výrobu v nových prostorách zahájí v roce 2028, přičemž kapacita závodu umožní zvýšit maximální roční produkci až na 300 letounů ročně . Celková investice do vybudování nového zázemí společnosti v Písku dosáhne 750 milionů korun.
V souvislosti s postupným snižováním podílu druhého největšího akcionáře dochází i ke změnám ve vlastnické struktuře Primoco UAV. Majoritním akcionářem nadále zůstává zakladatel a generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský, který prostřednictvím Primoco Capital drží 50,4 % podíl. Gabriel Fülöpp aktuálně vlastní 12 % akcií a zbývajících 37,6 % tvoří free float, rozdělený mezi přibližně 3 500 akcionářů. Akcie Primoco UAV jsou veřejně obchodované na pražském parketu (PRIUA).
Aktuální situaci společnosti Primoco UAV i vývoj trhu s bezpilotními prostředky podrobně analyzuje také nově vydaná nezávislá zpráva společnosti Wood & Company, se kterou se může široká veřejnost seznámit na webových stránkách.
Profil Primoco UAV
Primoco UAV SE je největší evropský výrobce středně těžkých bezpilotních letounů One 150. Letouny se vyznačují maximální vzletovou hmotností 150 kg, výdrží až 15 hodin, doletem až 1 800 km, užitečným zatížením 30 kg a plně automatickým vzletem a přistáním. Letoun One 150 je jediný na světě certifikovaný podle vojenského standardu NATO STANAG 4703 a zároveň disponuje civilním oprávněním EASA LUC SAIL III dle SORA 2.5 a osvědčením způsobilosti bezpilotního letadla ICAO Annex II .
Letoun One 150 je navržen pro široké spektrum civilních i vojenských misí – od monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení a podpory záchranných operací při přírodních katastrofách, přes sledování životního prostředí, pohraniční a pobřežní bezpečnost, až po vojenský průzkum, ISR operace a zpravodajské úkoly typu SIGINT/ELINT. One 150 využívá moderní technologie včetně umělé inteligence (AI) pro autonomní operace, detekci a analýzu dat v reálném čase. Díky technické integraci a systémové kompatibilitě, vyvíjené mimo jiné ve spolupráci s Airbus Defence and Space, je letoun připraven pro komplexní autonomní i vojenské scénáře.
Společnost vyrobila více než 250 letounů One 150, které jsou v provozu na čtyřech kontinentech, a potvrzuje tak svou globální spolehlivost a technologickou vyspělost. Primoco UAV SE je veřejně obchodovaná na pražské burze (Prime Market) a byla v roce 2025 zařazena mezi 100 nejhodnotnějších českých firem, s tržní kapitalizací téměř 5 miliard korun. Zakladatelem a majoritním akcionářem společnosti je Ladislav Semetkovský.
