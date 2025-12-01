FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů

Partneři OpenAI si na financování datových center a infrastruktury půjčili téměř 100 miliard dolarů, přičemž splácení závisí na úspěchu tohoto ztrátového start-upu, píše Financial Times. SoftBank, a CoreWeave už získaly minimálně 30 miliard dolarů, zatímco OpenAI sama podepsala kontrakty na výpočetní kapacitu v hodnotě 1,4 bilionu dolarů na osm let. Globální výdaje na AI letos přesáhnou 1,48 bilionu dolarů, ale rostou obavy z investiční bubliny – MMF i britská centrální banka varují, že ocenění technologických akcií připomíná vrchol dotcomové éry. Analytici upozorňují, že prudká korekce by mohla zbrzdit ekonomický růst a odhalit slabiny finančního systému.
Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony Kč), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times (FT).
Závislost investorů a poskytovatelů infrastruktury na budoucích příjmech OpenAI je výrazná. Firma stojící za chatbotem s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT sice očekává, že za letošní rok dosáhne obratu 20 miliard dolarů, zároveň však podepsala kontrakty na nákup výpočetní kapacity v hodnotě 1,4 bilionu dolarů (29 bilionů Kč) na příštích osm let.
"Současný nedostatek výpočetního výkonu je největší překážkou pro růst OpenAI," uvedla společnost s tím, že budování infrastruktury je zásadní pro uspokojení rostoucí globální poptávky.
Investiční skupina Blue Owl Capital a společnosti zabývající se výpočetní infrastrukturou jako Crusoe se při obsluze úvěrů v hodnotě přibližně 28 miliard dolarů spoléhají také na smlouvy, které její zákazníci podepsali s OpenAI, dodal FT.
Podle zdrojů FT jedná skupina bank o půjčce za dalších 38 miliard dolarů pro a stavitele datových center Vantage na financování dalších infrastrukturních projektů pro OpenAI. Očekává se, že dohoda bude dokončena v příštích týdnech.
Jeden z vedoucích pracovníků OpenAI listu FT potvrdil, že strategie společnosti je využívat finanční rozvahy ostatních firem. Samotná společnost si u několika amerických bank zajistila úvěry v objemu čtyř miliard dolarů, které dosud nevyčerpala.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.
V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.
Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.
Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich plánů.