Perly týdne: Nadšení z Googlu a třetina akcií v „medvědím trhu“

Lo Toney z Plexo Capital si myslí, že má výbornou pozici ohledně vertikální AI integrace a je tak pochopitelné, proč jsou trhy z této akcie nyní tak nadšené. Deutsche bank srovnává předpovědi dalšího vývoje amerických sazeb. SocGen ukazuje, kolik akcií je na americkém trhu v korekci. A Paul Christopher z fandí novým technologiím, ale už ne tolik technologickým akciím.
Třetina akcií v medvědím trhu? SG v popisku k následujícímu obrázku tvrdí, že asi třetina akcií z indexu S&P 500 je nyní v medvědím trhu. Graf konkrétně ukazuje, kolik akcií z uvedeného indexu se v daný okamžik nachází o 20 % níže ve srovnání s jejich jednoletými maximy. V roce 2008 to v jeden okamžik byl téměř celý trh, naopak třeba v roce 2013 pouze několik málo desítek titulů a nejnižší byl počet akcií v korekci na konci roku 2020 a počátku roku příštího:
Zdroj: X
Americké trhy stále vepředu? Paul Christopher z na CNBC uvedl, že stále věří v AI, ale nedoporučuje některé tituly, které s tímto tématem souvisí. Zajímavější podle něj mohou být firmy, které se primárně nezabývají IT, ale kterým AIU může výrazně pomoci. Americké trhy pak budou podle stratéga v příštím roce atraktivnější než ty neamerické. Hlavní příčinou by měla být „reakcelerace zisků“. Obavy spojené se cly a obchodními tenzemi pak podle experta mohou generovat nákupní příležitosti.
Christopher si ale také myslí, že určitou část portfolií by investoři měli dát na rozvíjející se trhy jako zajištění proti případnému negativnímu vývoji v USA na tamních technologiích. Zajímavé jsou podle něj nyní americké utility, finanční sektor a průmysl. U finančních titulů zmínil to, že by mohly těžit z pohybu výnosové křivky, kdy krátkodobé sazby směřují dolů a ty dlouhodobější stagnují nebo dokonce míří nahoru. Dodal, že technologické firmy nyní „expandují přes dluhy“, a i to může zvyšovat atraktivitu některých finančních společností.
Goldman Sachs v následujícím obrázku porovnává valuace hlavních světových trhů s jejich historickými standardy. Americký trh se se svým poměrem cen akcií k ziskům stále pohybuje vysoko nad jakýmkoliv historickým standardem a platí to i v případě, pokud dáme stranou velké technologické společnosti. Americké trhy táhnou nahoru valuace po celém světě, ale na historickém standardu není podle obrázku momentálně trh žádný. Nejvíce se mu blíží Velká Británie:
Zdroj: X
jede: Lo Toney z Plexo Capital hovořil na CNBC o tom, že na americkém akciovém trhu se mění „AI příběh s tím, že do jeho čela se posouvá .“ Sám investor se přitom domnívá, že rozhodující roli hraje u AI vertikální integrace. Tedy to, nakolik daná firma podniká jak v oblasti AI infrastruktury, tak u modelů i konkrétních aplikací. je na tom v tomto ohledu velmi dobře a má mimo jiné vlastní data, se kterými může pracovat.
Toney si myslí, že vývoj spěje směrem k tomu, že u AI se bude používat více druhů čipů. I zde má pak podle něj dobrou pozici. Celkově se liší od společnosti Meta, která podle experta nemá takový prostor pro vertikální integraci, a to zejména na straně produktů. Meta také nemá tak silnou kapitálovou strukturu, je na tom naopak „nejlépe mezi velkými technologiemi“. Celkově je tedy podle investora pochopitelné, proč nyní panuje takové nadšení z akcií této společnosti.
Na Bloombergu se pak diskutovalo o „čipové rivalitě mezi Googlem a společností NVIDIA“. Podle některých informací má totiž Meta zájem o AI čipy, které vyvinul , a „otázkou pak je, co s tím NVIDIA udělá.“ Zakladatel Constellation Research Ray Wang k tomu řekl, že Meta by jednala logicky, protože v jejím zájmu je diverzifikace na straně čipů. Měla by tedy využívat nejen ty od společnosti NVIDIA, ale smysl dává i využití kapacit od Googlu. Ten na svých čipech podle experta pracuje už asi pět let a Wang podle svých slov již řadu měsíců tvrdí, že se v oblasti AI dostal výrazně dopředu. Změnila se tak situace, kdy byl za jedničku považován .
I Wang hovořil o plné vertikální integraci Googlu, taková výhoda by přitom byla například jasně vidět i u „plně integrovaného iPhonu“. NVIDIA ale nemusí současnou situaci vnímat jako velký problém, protože podle experta bude poptávka po AI čipech prudce růst a na trhu může prosperovat více společností, které je nabízí. Pokud by tak akcie této firmy výrazně oslabovaly kvůli současnému dění kolem Googlu, může to být nákupní příležitost. Technologické firmy se přitom budou snažit o celkovou diverzifikaci. Různé typy AI modelů a jejich využití také mohou vyžadovat jiné druhy čipů.
Sazby letos a v příštím roce: ukazuje své predikce dalšího vývoje amerických sazeb. Nijak výrazně se neliší od současného konsenzu, ani od tzv. dot plotu. Tedy mediánu očekávání zástupců vedení americké centrální banky. Nejrazantnější pokles nyní implikují trhy s futures:
Zdroj: X