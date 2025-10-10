Hledat v komentářích

Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány

10.10.2025 13:10
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Automobilka Stellantis hlásí za 3Q oživení dodávek po návratu populárních modelů. Kompletní výsledky za třetí kvartál Stellantis zveřejní 30. října. Akcie se aktuálně obchodují lehce nad nulou.

Dodávky automobilky Stellantis ve třetím čtvrtletí vzrostly o 13 % meziročně díky růstu poptávky v Severní Americe, což naznačuje oživení poté, co firma snížila zásoby na americkém trhu. Podle prohlášení společnost dodala automobilka v daném období odhadem 1,3 milionu vozidel.

V Severní Americe dodávky vyskočily o 35 %, mimo jiné díky návratu oblíbených modelů, jako je pickup Ram 1500 s motorem V8. V Evropě zvyýšila Stellantis dodávky o 8 %, a to díky poptávce po nových modelech jako Citroën C3, Opel Frontera a Fiat Grande Panda. Akcie Stellantisu dnes rostly v Miláně až o 2,7 %, i když od začátku roku odepsaly zhruba čtvrtinu.

stell

Nový generální ředitel Antonio Filosa podniká kroky k ozdravení firmy, která v posledních letech ztrácela podíl na trhu v USA i Evropě. Jeho předchůdce Carlos Tavares, který odešel v prosinci, se zaměřoval na snižování nákladů a zvyšování efektivity, často na úkor nových modelů. Stellantis plánuje investovat do USA přibližně 10 miliard dolarů, aby podpořila růst v klíčovém ziskovém segmentu, uvedl Bloomberg začátkem měsíce.

Součástí Filosovy firemní politiky je restrukturalizace vrcholového vedení a přehodnocení některých evropských investic. Nový CEO také analyzuje produktové portfolio, značky a výrobní kapacity.

Větší zaměření na USA a nedávné změny ve vedení vyvolávají ale obavy odborů v Evropě, kde několik závodů tento měsíc dočasně zastavilo výrobu. Produkce vozů Stellantis v Itálii klesla za prvních devět měsíců roku o 36 %, což vyvolává obavy z dalšího zavírání továren.

Konkurenční Volkswagen ve třetím čtvrtletí zvýšil dodávky zákazníkům o 1 %, přičemž růst v Evropě a Jižní Americe vyvážil pokles v Číně a Severní Americe, kde značky Audi a Porsche čelí dovozním clům. Dodávky elektromobilů vzrostly o třetinu.

Stellantis 29. září potvrdila celoroční výhled, zatímco němečtí výrobci jako BMW a Porsche v posledních týdnech své prognózy snížili kvůli slabým prodejům v Číně. Společnost má zveřejnit kompletní výsledky za třetí čtvrtletí, včetně dodávek a tržeb, 30. října.





 

