Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %

Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %

21.10.2025 11:38
Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

MONETA Money Bank zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí ve čtvrtek před otevřením trhu. Analytik Jindřich Litner očekává solidní růst čistého zisku podpořený vyššími jádrovými výnosy a poklesem nákladů.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Komentář analytika: Výsledky Monety mírně pozitivní, pomohly úrokové výnosy a nákladová disciplína
24.07.2025 10:00
Komentář analytika: Výsledky Monety mírně pozitivní, pomohly úrokové výnosy a nákladová disciplína
Banka Moneta (MONET) dnes zveřejnila výsledky za 2Q 2025 před otevření...
Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
10.10.2025 8:40
Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
Představenstvo Moneta Money Bank navrhne mimořádnou dividendu čtyři ko...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.10.2025
13:58General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
13:56Coca-Cola překonala odhady, poptávka na klíčových trzích ale zůstává slabší
13:10Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii
12:07Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání  
11:39RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:38Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
10:22Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty
10:11Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu
8:56Zelenskyj odjíždí z USA s prázdnou, Apple se vrací na vrchol a ECB chce silnější euro  
8:45Rozbřesk: Centrální bankéři v Maďarsku podrží sazby na úrovni 6,5 procenta
6:04Summers: Americká pomoc Argentině je nová a nekonvenční
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět