Coca-Cola překonala odhady, poptávka na klíčových trzích ale zůstává slabší

Nápojářský gigant předčil svými hospodářskými výsledky za třetí fiskální čtvrtletí odhady Wall Street, když zaznamenal meziročně pětiprocentní růst čistých tržeb na 12,46 miliardy dolarů, zatímco odhad trhu byl 12,41 mld. USD. Organický růst tržeb byl dokonce šestiprocentní. Nad očekáváním skončil také upravený zisk na akcii – 0,82 USD oproti konsenzu 0,78 USD.
Celoroční výhled společnosti zůstává stejný: očekává, že upravený zisk na akcii vzroste o tři procenta a organický růst tržeb o pět až šest procent.
si zákazníky získává rozšiřujícím se portfoliem: nápoji bez cukru, sportovními nápoji a vodou. Za zvýšením tržeb stojí také menší lahve a plechovky, píše agentura Bloomberg.
Segment balených vod a sportovních nápojů zaznamenal nárůst objemu o tři procenta, zatímco káva a čaj vykázaly dvouprocentní růst v objemu. Šumivé a nealkoholické nápoje stagnovaly a segment džusů, mléčných výrobků s přidanou hodnotou a rostlinných nápojů klesl o tři procenta.
Celkový objem prodaných balení (unit case) vzrostl o jedno procento, což je obrat oproti poklesu v předchozím čtvrtletí. Stojí za tím růst ve Střední Asii, severní Africe, Brazílii a Spojeném království.
Nicméně objemy v Latinské Americe a Severní Americe, dvou klíčových trzích, stagnovaly. Vedení již dříve uvedlo, že spotřebitelé s nízkými příjmy v USA kupují méně produktů, i když se na ně společnost snaží zacílit cenově dostupnými možnostmi.
Slabší poptávku ve Spojených státech a Latinské Americe přitom hlásila už v minulých kvartálech. Přesto analytici dlouhodobě nahlíží na Coca-Colu pozitivněji než na rivala , jež se momentálně zaměřuje na reinvestice do svých značek a snižování nákladů.
V roce 2026 počítá se srovnatelnými tržbami a příjmy, úplnou prognózu na nadcházející rok ale zveřejní ve své zprávě o výsledcích za čtvrté čtvrtletí.
Akcie společnosti reagovaly na výsledky v premarketu růstem o 2,5 procenta. Od začátku roku vzrostly o téměř 10 procent, což zvýšilo tržní hodnotu společnosti na přibližně 295 miliard dolarů.