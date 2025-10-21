General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy

Aktualizováno
Automobilka zvýšila svůj celoroční výhled a zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street díky lepším prodejům pickupů a nové úlevě od cel na autodíly ze strany administrativy prezidenta Trumpa.
Upravený zisk před úroky a zdaněním (EBIT) by měl za celý rok 2025 dosáhnout 12 až 13 miliard dolarů, zatímco předchozí odhad činil 10 až 12,5 miliardy dolarů. Vylepšený výhled přichází v době, kdy zaznamenává nárůst prodejů SUV a pickupů s vysokou marží, což částečně umožnily změny ve federální emisní politice, píše Bloomberg.
Upravený zisk za tři měsíce do 30. září činil 2,80 USD na akcii, čímž překonal konsenzus analytiků ve výši 2,27 USD na akcii, ale zaostal za loňskými 2,96 USD před zavedením Trumpovy obchodní agendy. Čisté prodeje aut v samotném třetím kvartálu klesly meziročně o 1,1 % na 44,26 mld. USD, trh ale očekával pokles na 40,97 mld. USD. Výnosy ze skupiny Financial vzrostly meziročně o 7,6 % na 4,34 mld. USD (odhad trhu 4,13 mld. USD).
Akcie detroitského výrobce rostou v předobchodní fázi o 9 % na 62,74 USD. K pondělí akcie zavřely meziročním růstem přibližně o 9 %, zatímco širší index S&P 500 vzrostl téměř o 15 %.
Začátkem měsíce oznámila jednorázový náklad ve výši 1,6 miliardy dolarů na restrukturalizaci svého problémového segmentu elektromobilů. „Je nyní zřejmé, že nákupy elektromobilů v blíké době budou nižší, než se plánovalo,“ uvedla CEO Mary Barra. „Rychlým a rozhodným řešením nadkapacity očekáváme snížení ztrát ze sektoru elektromobilů v roce 2026 a dále.“