Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy

General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy

21.10.2025 13:58, aktualizováno: 21.10. 13:59
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno

Automobilka General Motors zvýšila svůj celoroční výhled a zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street díky lepším prodejům pickupů a nové úlevě od cel na autodíly ze strany administrativy prezidenta Trumpa.

Upravený zisk před úroky a zdaněním (EBIT) by měl za celý rok 2025 dosáhnout 12 až 13 miliard dolarů, zatímco předchozí odhad činil 10 až 12,5 miliardy dolarů. Vylepšený výhled přichází v době, kdy GM zaznamenává nárůst prodejů SUV a pickupů s vysokou marží, což částečně umožnily změny ve federální emisní politice, píše Bloomberg.

gm 

Upravený zisk za tři měsíce do 30. září činil 2,80 USD na akcii, čímž překonal konsenzus analytiků ve výši 2,27 USD na akcii, ale zaostal za loňskými 2,96 USD před zavedením Trumpovy obchodní agendy. Čisté prodeje aut v samotném třetím kvartálu klesly meziročně o 1,1 % na 44,26 mld. USD, trh ale očekával pokles na 40,97 mld. USD. Výnosy ze skupiny GM Financial vzrostly meziročně o 7,6 % na 4,34 mld. USD (odhad trhu 4,13 mld. USD).

Akcie detroitského výrobce rostou v předobchodní fázi o 9 % na 62,74 USD. K pondělí akcie zavřely meziročním růstem přibližně o 9 %, zatímco širší index S&P 500 vzrostl téměř o 15 %.
gm

Začátkem měsíce GM oznámila jednorázový náklad ve výši 1,6 miliardy dolarů na restrukturalizaci svého problémového segmentu elektromobilů. „Je nyní zřejmé, že nákupy elektromobilů v blíké době budou nižší, než se plánovalo,“ uvedla CEO Mary Barra. „Rychlým a rozhodným řešením nadkapacity očekáváme snížení ztrát ze sektoru elektromobilů v roce 2026 a dále.“

 
 

Čtěte více:

Trumpova cla ukrojila ze zisku General Motors přes miliardu dolarů
22.07.2025 13:52
Trumpova cla ukrojila ze zisku General Motors přes miliardu dolarů
Americký automobilový koncern General Motors (GM) zaznamenal ve druhém...
Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
02.10.2025 15:01
Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
JPMorgan po silném září aktualizovala svůj seznam doporučovaných akcií...
Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů
14.10.2025 14:10
Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů
Největší americká automobilka General Motors (GM) ve výsledcích za tře...
Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii
20.10.2025 16:05
Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii
Výsledková sezóna za třetí čtvrtletí začala silně. 84 % firem z indexu...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.10.2025
13:58General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
13:56Coca-Cola překonala odhady, poptávka na klíčových trzích ale zůstává slabší
13:10Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii
12:07Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání  
11:39RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:38Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
10:22Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty
10:11Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu
8:56Zelenskyj odjíždí z USA s prázdnou, Apple se vrací na vrchol a ECB chce silnější euro  
8:45Rozbřesk: Centrální bankéři v Maďarsku podrží sazby na úrovni 6,5 procenta
6:04Summers: Americká pomoc Argentině je nová a nekonvenční
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět