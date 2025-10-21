Zisk Netflixu skončil ve třetím čtvrtletí pod odhady, příjmy z reklamy ale byly rekordní

Největší streamovací platforma oznámila výsledky hospodaření za třetí kvartál, a zatímco tržby meziročně vzrostly o 17,2 procenta a dosáhly 11,51 miliardy dolarů, což bylo přesně v souladu s očekáváním trhu, tak jiné důležité číslo skončilo výrazně pod odhadem. Zisk na akcii (EPS) byl sice ve srovnání s loňskem vyšší o devět procent, když činil 5,87 dolaru, je to ale o více než jeden dolar pod konsenzem analytiků.
Stalo se teprve potřetí za posledních 17 kvartálů, kdy EPS Netflixu skončil pod odhadem. (Nejen) proto akcie reagovaly v aftermarketu bezprostředně po zveřejnění výsledků propadem až o sedm procent.
Společnost zdůvodnila horší čísla za třetí kvartál ve srovnání s odhady Wall Street pokračujícím sporem s brazilskými daňovými úřady. „Provozní marže ve výši 28 procent byla pod naším odhadem 31,5 procenta kvůli nákladům souvisejícím s probíhajícím sporem s brazilskými daňovými úřady, které nebyly v naší prognóze. Bez těchto nákladů bychom překonali naši prognózu provozní marže ve třetím čtvrtletí. Neočekáváme, že tato záležitost bude mít podstatný dopad na budoucí výsledky,“ uvedl .
Za tržbami, které dopadly v souladu s očekáváním, stojí podle Netflixu růst členství (tuto metriku ale společnost už nezveřejňuje), úpravy ceníku (směrem nahoru) a zvýšené příjmy z reklamy. „Zaznamenali jsme naše nejlepší čtvrtletí v historii v oblasti prodeje reklamy a jsme na cestě k více než zdvojnásobení příjmů z reklamy v roce 2025,“ uvedl streamovací gigant.
Co se týče výhledu pro čtvrté čtvrtletí, tak odhaduje tržby ve výši 11,96 mld. USD, zatímco trh počítal s 11,90 mld. USD. O tři centy oproti odhadům Wall Street má být pak lepší EPS ve výši 5,45 USD. Prognózovaná provozní marže (23,9 %) je ale o dvě desetiny procenta nižší.
V Netflixu každopádně očekávají, že závěr roku bude silný. „Rok zakončujeme s dobrou dynamikou a vzrušujícím programem ve čtvrtím čtvrtletí, včetně poslední série Stranger Things a několika živě vysílaných akcí,“ uvedla firma.
Za celý letošní rok očekává tržby ve výši 45,1 miliardy dolarů, což je na horní hranici předchozího prognózovaného rozmezí 44,8 až 45,2 miliardy dolarů.