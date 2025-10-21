Hledat v komentářích

Detail - články
Zisk Netflixu skončil ve třetím čtvrtletí pod odhady, příjmy z reklamy ale byly rekordní

21.10.2025 22:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Největší streamovací platforma Netflix oznámila výsledky hospodaření za třetí kvartál, a zatímco tržby meziročně vzrostly o 17,2 procenta a dosáhly 11,51 miliardy dolarů, což bylo přesně v souladu s očekáváním trhu, tak jiné důležité číslo skončilo výrazně pod odhadem. Zisk na akcii (EPS) byl sice ve srovnání s loňskem vyšší o devět procent, když činil 5,87 dolaru, je to ale o více než jeden dolar pod konsenzem analytiků.

Stalo se teprve potřetí za posledních 17 kvartálů, kdy EPS Netflixu skončil pod odhadem. (Nejen) proto akcie reagovaly v aftermarketu bezprostředně po zveřejnění výsledků propadem až o sedm procent.

Společnost zdůvodnila horší čísla za třetí kvartál ve srovnání s odhady Wall Street pokračujícím sporem s brazilskými daňovými úřady. „Provozní marže ve výši 28 procent byla pod naším odhadem 31,5 procenta kvůli nákladům souvisejícím s probíhajícím sporem s brazilskými daňovými úřady, které nebyly v naší prognóze. Bez těchto nákladů bychom překonali naši prognózu provozní marže ve třetím čtvrtletí. Neočekáváme, že tato záležitost bude mít podstatný dopad na budoucí výsledky,“ uvedl Netflix.

Za tržbami, které dopadly v souladu s očekáváním, stojí podle Netflixu růst členství (tuto metriku ale společnost už nezveřejňuje), úpravy ceníku (směrem nahoru) a zvýšené příjmy z reklamy. „Zaznamenali jsme naše nejlepší čtvrtletí v historii v oblasti prodeje reklamy a jsme na cestě k více než zdvojnásobení příjmů z reklamy v roce 2025,“ uvedl streamovací gigant.

Co se týče výhledu pro čtvrté čtvrtletí, tak Netflix odhaduje tržby ve výši 11,96 mld. USD, zatímco trh počítal s 11,90 mld. USD. O tři centy oproti odhadům Wall Street má být pak lepší EPS ve výši 5,45 USD. Prognózovaná provozní marže (23,9 %) je ale o dvě desetiny procenta nižší.

V Netflixu každopádně očekávají, že závěr roku bude silný. „Rok zakončujeme s dobrou dynamikou a vzrušujícím programem ve čtvrtím čtvrtletí, včetně poslední série Stranger Things a několika živě vysílaných akcí,“ uvedla firma.

Za celý letošní rok Netflix očekává tržby ve výši 45,1 miliardy dolarů, což je na horní hranici předchozího prognózovaného rozmezí 44,8 až 45,2 miliardy dolarů.

 

