Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Datacentra žízní po vodě. To je problém pro třetinu Evropy

Datacentra žízní po vodě. To je problém pro třetinu Evropy

18.10.2025 14:51
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V souvislosti s masivním budováním datových center, které budou napájet umělou inteligenci se často opomíjí jeden důležitý environmentální problém: nedostatek vody. Ten je patrný zejména v částech Evropy, kde se datacentra staví. Evropa má přitom ambiciózní plán v nadcházejících pěti až sedmi letech ztrojnásobit kapacitu v rámci snah stát se centrem umělé inteligence světové třídy.

V jižní Evropě se přibližně 30 procent populace nachází v oblastech s trvalým nedostatkem vody. To je situace, kdy poptávka po vodě převyšuje dostupnou nabídku během určitého období. Přítomnost datových center může tento nedostatek ještě zhoršit, protože tato zařízení vyžadují velké množství vody, jež slouží jako chlazení.

Velké americké technologické společnosti jako Amazon, Microsoft nebo Meta přitom investovaly miliardy dolarů do nových datacenter ve Španělsku, zatímco Google plánuje vybudovat tři datacentra v řeckém regionu Attika.

Podle Kevina Grecksche, docenta vodních věd na Univerzitě v Oxfordu, jsou plány na výstavbu datových center v oblastech s nedostatkem vody po celé Evropě odrazem nedostatku integrovaného myšlení tvůrců politik. „Umělá inteligence je buzzword, takže národní a regionální politici se toho snaží využít a zní to jako byste investovali do budoucnosti a vytvářeli několik nových pracovních míst. Ale udržitelnost se zdá být až na druhém místě,“ řekl serveru CNBC, který se tématem zabývá.

Výstavba datových center v Evropě podle Grecksche vyvolává spoustu nezodpovězených otázek. Jednou z nich je například to, co se stane, pokud budou datová centra uzavřena v případě sucha, vzhledem k tomu, že ve většině jurisdikcí má veřejné zásobování vodou prioritu před vším ostatním, tvrdá. On sám na to nemá odpověď.

Vodní stopa datových center

V Aragonii, oblasti s vážným nedostatkem vody na severovýchodě Španělska, plánuje Amazon otevřít hned tři datová centra. Návrh, který podle technologického giganta vytvoří tisíce pracovních míst, vyvolal napětí mezi místními farmáři a ekologickými aktivisty.

Ve Velké Británii zase britská vláda vybrala malou anglickou vesnici Culham jako první z takzvaných "zón růstu". Označení lokality v Oxfordshire, která se nachází v blízkosti jedné z prvních nových nádrží v zemi za posledních 30 let, vyvolalo obavy, že by to mohlo vyvinout další tlak na místní zásoby vody.

Nick Kraft, hlavní analytik poradenské společnosti Eurasia Group, která se zabývá politickými riziky, uvedl, že rozvoj datových center se zaměřuje na "extrémně suché" a vysoce stresové lokality po celé Evropě. „Celou záležitost komplikuje skutečnost, že běžným chápáním spotřeby vody v datových centrech a obvykle tím, co společnosti při komunikaci s místními říkají, je, že spotřeba vody probíhá na daném místě nebo, že voda se používá k chlazení v datových centrech. A to navzdory tomu, že více než polovina vodní stopy datových center je ve skutečnosti mimo lokalitu. Ke spotřebě dochází už při výrobě energie a polovodičů,“ řekl CNBC.

Kraft dodal, že už se objevují známky toho, že provozovatelé datových center nahlíží na hospodaření s vodou zodpovědněji, nicméně posuzování celé vodní stopy těchto projektů zůstane i nadále velkou výzvou.

Analýza zveřejněná společností S&P Global z minulého měsíce odhalila, že průměrná expozice odvětví datových center vůči vodnímu stresu bude ve 20. letech 21. století vysoká, přičemž mezi lokalitami, kde se předpokládá největší nedostatek vody, budou jihoevropské, již zmíněné země Španělsko a Řecko.

Michael Winterson, generální tajemník Evropské asociace datových center (EUDCA), zastupující zájmy evropské komunity provozovatelů datových center, přiznal, že spotřeba vody je problémem. „V této oblasti dochází k neustálým inovacím, které snižují spotřebu energie, snižují spotřebu vody a rychle se blíží téměř nulovému chemickému ošetření,“ sdělil.

Zároveň však zdůraznil význam datových center pro digitální ekonomiku regionu. „Jsou to biliony dolarů HDP a miliony pracovních míst v technologických odvětvích jen v Evropě. Toto odvětví v průměru vyplácí výrazně vyšší mzdy, než jsou celostátní průměry. Datové centrum o výkonu 20 megawattů spotřebuje podobné množství vody jako golfové hřiště! Kolik HDP vytvářejí golfová hřiště? Jaký druh práce?“ argumentuje Winterson.

sucho

Evropská vodní krize

Evropští zákonodárci již dříve varovali před rostoucí vodní krizí na starém kontinentu a například Evropská agentura pro životní prostředí koncem minulého měsíce uvedla, že vodní zdroje v Evropě jsou v současnosti pod "silným tlakem", přičemž vodní stres postihuje třetinu evropské populace a území.

Laura Ramsamyová, vedoucí pro klima a rizika na analytické platformě Climate X, uvedla, že zavádění nových hyperscale datových center v evropských oblastech, které jsou již tak zatížené vodou, "tento problém skutečně zhoršuje".

Například v Nizozemsku Meta před třemi lety pozastavila své plány na výstavbu velkého datacentra v regionu Zeewolde kvůli námitkám ohledně obav o životní prostředí a vysoké spotřebě energie a vody. Irsko, které zavádění datových center vítá, se také nedávno dostalo pod drobnohled environmentálních skupin. Obě země zavedly účinné zákazy nových datacenter kvůli obavám o kapacitu sítě a jejich dopadu na životní prostředí.

Mluvčí irského ministerstva pro klima, energetiku a životní prostředí podotkl, že výstavba a provoz datových center se na irské ekonomice v uplynulém desetiletí podepsaly pozitivně. „Je zřejmé, že největší datová centra v Irsku primárně provozují systémy chlazení vzduchem, nikoliv vodou. To odlišuje Irsko od mnoha globálních lokalit datových center,“ dodal.

 

Čtěte více:

Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace
14.10.2025 14:53
Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace
Konkurence pro Nvidii v oblasti nejpokročilejších AI čipů, kterou v po...
ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
15.10.2025 7:52
ASML těží z masivních investic do AI, příští rok ale očekává propad poptávky v Číně
Výsledkovou sezonu v polovodičovém sektoru ve středu odstartoval již t...
Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
16.10.2025 11:19
Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
Vedoucí pracovník Applu, který měl na starosti vývoj webového vyhledáv...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.10.2025
14:51Datacentra žízní po vodě. To je problém pro třetinu Evropy
8:52Víkendář: Pokaždé si lidé říkali, že pracovní místa budou zničena novými technologiemi…
17.10.2025
22:02Wall Street rostla poté, co Trump mírnil svůj postoj vůči Číně  
17:36Ztráta zodpovědnosti je na dluhopisech vidět. Jak je na tom Čína?
16:33Státní dluh na novém rekordu, vzrostl na 3,518 bilionu Kč
16:00VIG kupuje německou pojišťovnu Nürnberger za 1,38 miliardy eur
15:20Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh
13:49Evropský obranný sektor zaznamenal nejhorší týden od roku 2020
13:38Inflace v EU vzrostla na 2,6 procenta, v Česku naopak klesla a je šestá nejnižší
12:13Perly týdne: Hranice mezi AI boomem a bublinou
11:34Akcie dostávají ránu z nečekané strany, peníze míří do dluhopisů a zlata  
10:46Spolupráce velkých technologických firem – tentokrát jinak než v devadesátých letech?
9:16Rozbřesk: Trable regionálních amerických bank jsou zpět a výnosy dluhopisů kolabují
9:13Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají
8:44Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody  
5:54Evropa zaostává za USA už 15 let. Teď se to už zlomí, věří Deutsche Bank
16.10.2025
22:00Zámořské trhy lehce poklesly  
17:46Existují ziskové bubliny?
16:18Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day
15:36United Airlines (+72 % od dubna) vykázala vyšší než očekávaný zisk, ale slabší tržby  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět