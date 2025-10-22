Hledat v komentářích

Výsledky tlačí akcie níž, zatímco zlato se po výplachu stabilizuje

22.10.2025 11:31, aktualizováno: 22.10. 11:31
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Během včerejška překvapil zejména prudký propad ceny zlata, které dosud vytrvale rostlo. Žádné zprávy, které by zlato měly poslat dolů, přitom nevidíme, a podle nás jde zejména o korekci na překoupeném trhu, poté co cena v poslední době podstatně zrychlila svůj vzestup. Dnes sledujeme stabilizaci u 4085 USD a delší vzestupný trend se zatím neláme. 

Akcie na Wall Street se včera celkově nikam moc neposunuly. Po závěru nepotěšil výsledky Netflixu a dnes navazují v Evropě slabší čísla od L´Oréalu, Adidasu nebo výrobce luxusu Hermes. Po výsledcích se nedaří ani Unicreditu. Index CAC40 klesá o 0,6 pct, DAX je níž o 0,4 procenta. Naproti tomu těsně do zeleného se posouvá nizozemský AEX a slušný 0,7procentní nárůst předvádí londýnský FTSE100. V tomto případě pomáhají nižší inflační čísla, která přispívají ke skoro půlprocentnímu oslabení libry. Americké futures jsou na tom zatím smíšeně. 

Zvláště pro německý trh budou důležité výsledky SAPu dnes večer, více pozornosti ale připoutají čísla Tesly. V tomto případě ovšem samotná čísla často zůstávají ve stínu vystoupení Elona Muska a jeho vizí, takže i kdybychom je věděli dopředu, pohyb akcie pro nás zůstane velkou neznámou. Makrodata dnes prakticky končí s dopolední sérií z Evropy. V rámci dalších témat se sleduje vyjednávání USA - Čína a otázka, zda se oba prezidenti v dohledné době vůbec setkají. Budapešťský summit o Ukrajině zřejmě míří ke krachu, jak se dalo čekat, a americký shutdown pokračuje bez nějakého náznaku, že by se to mělo změnit. 

Dluhopisové výnosy v Británii po inflaci citelně klesají, jinde je pohyb velmi mírný. Eurodolar se po poklesu nyní pohybuje u 1,1600. Koruna dopoledne zůstává v klidu.  

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2995 -0.0338 24.3187 24.2889
CZK/USD 20.9540 0.0382 20.9670 20.9200
HUF/EUR 389.5860 0.0824 390.1340 388.7354
PLN/EUR 4.2373 -0.1215 4.2464 4.2373
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2627 -0.0345 8.2739 8.2574
JPY/EUR 175.9770 -0.1586 176.3968 175.8619
JPY/USD 151.7510 -0.0918 151.9580 151.4950
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8704 0.2996 0.8713 0.8676
CHF/EUR 0.9233 -0.0309 0.9246 0.9229
NOK/EUR 11.6470 -0.2116 11.6802 11.6204
SEK/EUR 10.9452 0.0776 10.9578 10.9134
USD/EUR 1.1596 -0.0608 1.1616 1.1590
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5401 -0.0616 1.5425 1.5356
CAD/USD 1.4011 -0.0792 1.4025 1.3994
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


