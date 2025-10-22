Výsledky tlačí akcie níž, zatímco zlato se po výplachu stabilizuje

Aktualizováno
Během včerejška překvapil zejména prudký propad ceny zlata, které dosud vytrvale rostlo. Žádné zprávy, které by zlato měly poslat dolů, přitom nevidíme, a podle nás jde zejména o korekci na překoupeném trhu, poté co cena v poslední době podstatně zrychlila svůj vzestup. Dnes sledujeme stabilizaci u 4085 USD a delší vzestupný trend se zatím neláme.
Akcie na Wall Street se včera celkově nikam moc neposunuly. Po závěru nepotěšil výsledky Netflixu a dnes navazují v Evropě slabší čísla od L´Oréalu, Adidasu nebo výrobce luxusu . Po výsledcích se nedaří ani Unicreditu. Index CAC40 klesá o 0,6 pct, DAX je níž o 0,4 procenta. Naproti tomu těsně do zeleného se posouvá nizozemský AEX a slušný 0,7procentní nárůst předvádí londýnský FTSE100. V tomto případě pomáhají nižší inflační čísla, která přispívají ke skoro půlprocentnímu oslabení libry. Americké futures jsou na tom zatím smíšeně.
Zvláště pro německý trh budou důležité výsledky SAPu dnes večer, více pozornosti ale připoutají čísla Tesly. V tomto případě ovšem samotná čísla často zůstávají ve stínu vystoupení Elona Muska a jeho vizí, takže i kdybychom je věděli dopředu, pohyb akcie pro nás zůstane velkou neznámou. Makrodata dnes prakticky končí s dopolední sérií z Evropy. V rámci dalších témat se sleduje vyjednávání USA - Čína a otázka, zda se oba prezidenti v dohledné době vůbec setkají. Budapešťský summit o Ukrajině zřejmě míří ke krachu, jak se dalo čekat, a americký shutdown pokračuje bez nějakého náznaku, že by se to mělo změnit.
Dluhopisové výnosy v Británii po inflaci citelně klesají, jinde je pohyb velmi mírný. Eurodolar se po poklesu nyní pohybuje u 1,1600. Koruna dopoledne zůstává v klidu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2995
|-0.0338
|24.3187
|24.2889
|CZK/USD
|20.9540
|0.0382
|20.9670
|20.9200
|HUF/EUR
|389.5860
|0.0824
|390.1340
|388.7354
|PLN/EUR
|4.2373
|-0.1215
|4.2464
|4.2373
|CNY/EUR
|8.2627
|-0.0345
|8.2739
|8.2574
|JPY/EUR
|175.9770
|-0.1586
|176.3968
|175.8619
|JPY/USD
|151.7510
|-0.0918
|151.9580
|151.4950
|GBP/EUR
|0.8704
|0.2996
|0.8713
|0.8676
|CHF/EUR
|0.9233
|-0.0309
|0.9246
|0.9229
|NOK/EUR
|11.6470
|-0.2116
|11.6802
|11.6204
|SEK/EUR
|10.9452
|0.0776
|10.9578
|10.9134
| USD/EUR
|1.1596
|-0.0608
|1.1616
|1.1590
|AUD/USD
|1.5401
|-0.0616
|1.5425
|1.5356
|CAD/USD
|1.4011
|-0.0792
|1.4025
|1.3994