Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání

21.10.2025 12:07
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Obchodování s evropskými akciemi nemá v úterý dopoledne jasný směr. Hlavní indexy se od včerejších hodnot odchylují jen mírně a oběma směry. Výjimkou je snad jen slušně rostoucí italská burza (FTSE MIB +0,7 pct). Americké futures se nacházejí nepatrně v červeném, takže žádnou jasnou indikaci také nedávají. 

V rámci výsledkové sezóny nás dnes čeká řada velmi známých jmen, která ale nebudou mít velký potenciál ukazovat směr celému trhu. Patří sem Coca-Cola, GE, GM, Philip Morris či Lockheed Martin. Nejdůležitější by měly být až po závěru trhu čísla od Netflixu. Zatím se výsledková sezóna příliš nevymyká obvyklému průběhu, kdy převážná většina firem (85 pct) dokáže překonat očekávání. Znepokojivé zprávy plynoucí z menších regionálních bank investoři rychle vstřebali a nejistota opadla. Zajímavá makrodata dnes na programu nejsou. 

Kromě výsledků se pozornost zaměřuje na očekávané setkání vyjednávacích týmů USA a Číny. Pokusí se odblokovat cestu k obchodním jednáním, kterou nedávno zatarasila série odvetných kroků. Prezident Trump dohodou s Austrálií o dodávkách vzácných zemin zkouší vytáhnout Číně z ruky důležitý trumf. A trhy vypadají ohledně dalšího vývoje poměrně optimisticky. Není znát nervozita z toho, že by od 1.11. měla začít platit dodatečná 100procentní americká cla, případně se vrátit vysoká vzájemná cla odložená po dubnovém vyhrocení. 

Dluhopisové trhy jsou dnes v klidu a výnosy na hlavních trzích nepatrně klesají. Eurodolar se sesouvá níž a obchoduje se na 1,1625. Zlato se včera pokusilo o návrat na maxima, ale dnes je tlačeno skoro o 2 procenta dolů na 4265 USD. Pro korunu je úterý zatím mírně negativní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:07 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3114 0.0614 24.3349 24.2816
CZK/USD 20.9200 0.2828 20.9465 20.8450
HUF/EUR 389.3551 0.0809 389.7892 388.5419
PLN/EUR 4.2361 -0.0343 4.2451 4.2338
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2727 -0.2404 8.2995 8.2674
JPY/EUR 176.3550 0.4900 176.4655 175.3518
JPY/USD 151.7890 0.7260 151.8150 150.4910
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8682 -0.0345 0.8695 0.8679
CHF/EUR 0.9231 0.0434 0.9235 0.9209
NOK/EUR 11.6905 -0.1397 11.7197 11.6846
SEK/EUR 10.9497 -0.2398 10.9809 10.9440
USD/EUR 1.1621 -0.2048 1.1655 1.1612
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5413 0.2928 1.5439 1.5326
CAD/USD 1.4055 0.1282 1.4066 1.4030
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



 

