Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání

Obchodování s evropskými akciemi nemá v úterý dopoledne jasný směr. Hlavní indexy se od včerejších hodnot odchylují jen mírně a oběma směry. Výjimkou je snad jen slušně rostoucí italská burza (FTSE MIB +0,7 pct). Americké futures se nacházejí nepatrně v červeném, takže žádnou jasnou indikaci také nedávají.
V rámci výsledkové sezóny nás dnes čeká řada velmi známých jmen, která ale nebudou mít velký potenciál ukazovat směr celému trhu. Patří sem , , , či . Nejdůležitější by měly být až po závěru trhu čísla od Netflixu. Zatím se výsledková sezóna příliš nevymyká obvyklému průběhu, kdy převážná většina firem (85 pct) dokáže překonat očekávání. Znepokojivé zprávy plynoucí z menších regionálních bank investoři rychle vstřebali a nejistota opadla. Zajímavá makrodata dnes na programu nejsou.
Kromě výsledků se pozornost zaměřuje na očekávané setkání vyjednávacích týmů USA a Číny. Pokusí se odblokovat cestu k obchodním jednáním, kterou nedávno zatarasila série odvetných kroků. Prezident Trump dohodou s Austrálií o dodávkách vzácných zemin zkouší vytáhnout Číně z ruky důležitý trumf. A trhy vypadají ohledně dalšího vývoje poměrně optimisticky. Není znát nervozita z toho, že by od 1.11. měla začít platit dodatečná 100procentní americká cla, případně se vrátit vysoká vzájemná cla odložená po dubnovém vyhrocení.
Dluhopisové trhy jsou dnes v klidu a výnosy na hlavních trzích nepatrně klesají. Eurodolar se sesouvá níž a obchoduje se na 1,1625. Zlato se včera pokusilo o návrat na maxima, ale dnes je tlačeno skoro o 2 procenta dolů na 4265 USD. Pro korunu je úterý zatím mírně negativní.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:07 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3114
|0.0614
|24.3349
|24.2816
|CZK/USD
|20.9200
|0.2828
|20.9465
|20.8450
|HUF/EUR
|389.3551
|0.0809
|389.7892
|388.5419
|PLN/EUR
|4.2361
|-0.0343
|4.2451
|4.2338
|CNY/EUR
|8.2727
|-0.2404
|8.2995
|8.2674
|JPY/EUR
|176.3550
|0.4900
|176.4655
|175.3518
|JPY/USD
|151.7890
|0.7260
|151.8150
|150.4910
|GBP/EUR
|0.8682
|-0.0345
|0.8695
|0.8679
|CHF/EUR
|0.9231
|0.0434
|0.9235
|0.9209
|NOK/EUR
|11.6905
|-0.1397
|11.7197
|11.6846
|SEK/EUR
|10.9497
|-0.2398
|10.9809
|10.9440
| USD/EUR
|1.1621
|-0.2048
|1.1655
|1.1612
|AUD/USD
|1.5413
|0.2928
|1.5439
|1.5326
|CAD/USD
|1.4055
|0.1282
|1.4066
|1.4030