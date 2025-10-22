Netflix pod tlakem, švýcarský frank na steroidech a summit Trump-Putin možná nebude

Monta zítra zveřejní své výsledky. čelí propadu akcií kvůli daňovému sporu s Brazílií. Mezitím švýcarský frank posiluje, Novo Nordisk mění vedení a evropské firmy jako , L’Oréal či UniCredit hlásí smíšené výsledky. Trump se nechce "zbytečně" scházet s Putinem a futures jsou smíšené.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX -0,3 %.
MONETA Money Bank má zítra zveřejnit výsledky za 3Q25. Patria očekává čistý zisk 1,7 miliardy Kč.
Donald Trump uvedl, že nechce absolvovat „zbytečné setkání“ s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, což je další náznak, že plánovaný druhý summit mezi oběma lídry by mohl být ohrožen. Ačkoli se zatím nerozhodl schůzku zrušit, znovu zdůraznil svou snahu o zmrazení současných bojových linií jako součást dohody o příměří. Kreml tento požadavek odmítl a snaží se zmírnit očekávání ohledně summitu.
Výsledky Netflixu za třetí čtvrtletí negativně ovlivnil jeho daňový spor s Brazílií. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků klesly až o 7,5 % v prodlouženém obchodování. Nejhodnotnější zábavní firma na světě vykázala provozní zisk ve výši 3,24 miliardy dolarů, což je přibližně o 400 milionů méně, než předpokládala sama společnost i analytici. Výhled na aktuální čtvrtletí se však už shoduje s projekcemi Wall Streetu. musel zaplatit přibližně 619 milionů dolarů, aby urovnal víceletý daňový spor s brazilskými úřady, který sahá až do roku 2022. Za třetí čtvrtletí vzrostly tržby Netflixu o 17 % na 11,5 miliardy USD, což odpovídá očekáváním analytiků, a zároveň vygeneroval volný peněžní tok ve výši 2,66 miliardy USD, čímž překonal odhady Wall Streetu, a zvýšil celoroční výhled na zhruba 9 miliard USD.
Společnost OpenAI zaměstnává více než 100 bývalých investičních bankéřů, aby se její umělá inteligence naučila vytvářet finanční modely. Cílem je automatizovat rutinní práci, kterou běžně vykonávají juniorní bankéři – například při fúzích, IPO nebo restrukturalizacích. Tito odborníci, včetně bývalých zaměstnanců , a , jsou součástí projektu s krycím názvem Mercury a dostávají 150 dolarů za hodinu za psaní promptů a tvorbu modelů.
Společnost Anthropic, konkurent OpenAI, je v jednání s Googlem o cloudové dohodě v hodnotě desítek miliard dolarů. by jí měl poskytnout výpočetní kapacitu prostřednictvím svých TPU čipů, které jsou navrženy pro akceleraci strojového učení.
Poté, co zlato a stříbro klesají z rekordních hodnot posiluje švýcarský frank vůči euru na nejvyšší hodnoty za poslední dekádu, když investoři hledají bezpečný přístav v jiných aktivech. Mezitím export švýcarských hodinek (klíčový ekonomický ukazatel) klesl druhý měsíc po sobě, a to kvůli 39% clu, které na švýcarské vývozy do USA uvalila administrativa Donalda Trumpa.
Předseda představenstva společnosti Novo Nordisk, Helge Lund, odstoupil po sporu o strategii dánského výrobce léčiv. Na jeho místo nastupuje Lars Rebien Sorensen, bývalý šéf firmy, který nyní vede jejího největšího akcionáře. Tato změna je součástí širší reorganizace ve společnosti, která vyrábí léky Wegovy a Ozempic. Více než polovina členů představenstva má firmu opustit. Dánský fiskální dohledový orgán mezitím varoval, že pokles akcií Novo Nordisk by mohl negativně ovlivnit důvěru spotřebitelů v Dánsku a zastínit jinak silné základy dánské ekonomiky.
Z dnešních evropských výsledků zvýšil odhad zisku díky poptávce po retro teniskách, navzdory dopadům amerických cel. A L’Oréal hlásí slabý růst tržeb, zejména kvůli poklesu v Severní Americe, který nedokázalo vyrovnat ani oživení v Číně. A UniCredit reportovala za 3Q čistý zisk 2,63 mld. EUR, čímž nechala hluboko pod sebou odhad trhu 2,39 mld. EUR.