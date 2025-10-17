Hledat v komentářích

Detail - články
Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh

Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh

17.10.2025 15:20
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Prezident Donald Trump plánuje snížit ceny léků na obezitu, včetně populárního Ozempicu, což okamžitě otřáslo akciemi farmaceutických gigantů Novo Nordisk a Eli Lilly. Trump uvedl, že měsíční náklady by mohly klesnout až na 150 dolarů, což vyvolalo obavy investorů o budoucí marže a ocenění firem. Přestože jednání o cenách stále probíhají, trh reagoval prudkým výprodejem, zatímco experti upozorňují, že reálný dopad může být mírnější.

Akcie společností Novo Nordisk a Eli Lilly oslabily poté, co prezident Donald Trump uvedl, že sníží ceny léků na obezitu. Americká katalogová cena Ozempicu, který Trump označil jako „lék na hubnutí“, se pohybuje okolo 1 000 dolarů za měsíční dávku. Trump ve čtvrtek novinářům řekl, že cena léku vyráběného společností Novo bude brzy „mnohem nižší“. Lilly prodává podobné přípravky, včetně Mounjara a Zepboundu. „Ty budou stát 150 dolarů z vlastní kapsy,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Oválné pracovně.

Akcie společnosti Novo v pátek v obchodování v Kodani klesly až o 7 %, což je největší propad od července. Výrobce léků za posledních 12 měsíců odepsal přibližně 58 % kvůli obavám z jeho schopnosti konkurovat na trhu s přípravky na hubnutí. Akcie Lilly v předobchodní fázi v New Yorku v pátek oslabily až o 5,1 %.

novo

Trumpova vyjádření zazněla během akce zaměřené na dohodu jeho administrativy s německou společností Merck o snížení cen léčby neplodnosti výměnou za úlevu od hrozících cel na léčiva. Podobné dohody byly oznámeny také s firmami Pfizer a AstraZeneca a investoři očekávají obdobné kroky i vůči výrobcům populárních léků na hubnutí.

Mehmet Oz, šéf amerického úřadu pro Medicare a Medicaid, rychle upřesnil, že jednání o cenách léků na hubnutí stále probíhají. „Zatím jsme o tom nevyjednávali,“ uvedl. Přesto podle analytika Evana Seigermana ze společnosti BMO Capital Markets Trumpova slova „naznačují agresivní postoj“ v jednáních. Dodal však, že vyjednaná cena nemusí nutně znamenat zásadní změnu pro podnikání společnosti Novo, protože lidé s pojištěním už nyní platí jen kolem 25 dolarů měsíčně a skutečná čistá cena Ozempicu po slevách pro pojišťovny je pravděpodobně o 60–70 % nižší než oficiální katalogová cena.

Novo už nějakou dobu jedná o snížení cen svých léků poté, co Trump rozeslal dopisy 17 největším farmaceutickým firmám s požadavkem na snížení cen. Ozempic a jeho sesterský lék Wegovy byly také zařazeny do cenových jednání v rámci zákona o snižování inflace (Inflation Reduction Act, IRA). „Budeme to zavádět postupně,“ uvedl Oz. „Kategorie léků GLP-1, kam patří i Ozempic, zatím nebyla předmětem vyjednávání.“

Na otázku ohledně časového rámce jednání Trump odpověděl, že ceny půjdou dolů „poměrně rychle“. Oz znovu zdůraznil, že jednání s firmami stále probíhají a nebudou uzavřena, dokud prezident nebude spokojen s výsledkem.

Program Medicare, americký systém zdravotního pojištění pro seniory, už byl do jednání v rámci IRA zahrnut — konkrétně ohledně snížení cen Ozempicu a Wegovy podle plánu prosazeného bývalým prezidentem Joem Bidenem. Termín pro tato jednání je stanoven na 1. listopadu, přičemž nižší ceny by měly začít platit v roce 2027.


