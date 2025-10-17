Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh

Prezident Donald Trump plánuje snížit ceny léků na obezitu, včetně populárního Ozempicu, což okamžitě otřáslo akciemi farmaceutických gigantů Novo Nordisk a . Trump uvedl, že měsíční náklady by mohly klesnout až na 150 dolarů, což vyvolalo obavy investorů o budoucí marže a ocenění firem. Přestože jednání o cenách stále probíhají, trh reagoval prudkým výprodejem, zatímco experti upozorňují, že reálný dopad může být mírnější.
Akcie společností Novo Nordisk a oslabily poté, co prezident Donald Trump uvedl, že sníží ceny léků na obezitu. Americká katalogová cena Ozempicu, který Trump označil jako „lék na hubnutí“, se pohybuje okolo 1 000 dolarů za měsíční dávku. Trump ve čtvrtek novinářům řekl, že cena léku vyráběného společností Novo bude brzy „mnohem nižší“. Lilly prodává podobné přípravky, včetně Mounjara a Zepboundu. „Ty budou stát 150 dolarů z vlastní kapsy,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Oválné pracovně.
Akcie společnosti Novo v pátek v obchodování v Kodani klesly až o 7 %, což je největší propad od července. Výrobce léků za posledních 12 měsíců odepsal přibližně 58 % kvůli obavám z jeho schopnosti konkurovat na trhu s přípravky na hubnutí. Akcie Lilly v předobchodní fázi v New Yorku v pátek oslabily až o 5,1 %.
Trumpova vyjádření zazněla během akce zaměřené na dohodu jeho administrativy s německou společností o snížení cen léčby neplodnosti výměnou za úlevu od hrozících cel na léčiva. Podobné dohody byly oznámeny také s firmami a a investoři očekávají obdobné kroky i vůči výrobcům populárních léků na hubnutí.
Mehmet Oz, šéf amerického úřadu pro Medicare a Medicaid, rychle upřesnil, že jednání o cenách léků na hubnutí stále probíhají. „Zatím jsme o tom nevyjednávali,“ uvedl. Přesto podle analytika Evana Seigermana ze společnosti BMO Capital Markets Trumpova slova „naznačují agresivní postoj“ v jednáních. Dodal však, že vyjednaná cena nemusí nutně znamenat zásadní změnu pro podnikání společnosti Novo, protože lidé s pojištěním už nyní platí jen kolem 25 dolarů měsíčně a skutečná čistá cena Ozempicu po slevách pro pojišťovny je pravděpodobně o 60–70 % nižší než oficiální katalogová cena.
Novo už nějakou dobu jedná o snížení cen svých léků poté, co Trump rozeslal dopisy 17 největším farmaceutickým firmám s požadavkem na snížení cen. Ozempic a jeho sesterský lék Wegovy byly také zařazeny do cenových jednání v rámci zákona o snižování inflace (Inflation Reduction Act, IRA). „Budeme to zavádět postupně,“ uvedl Oz. „Kategorie léků GLP-1, kam patří i Ozempic, zatím nebyla předmětem vyjednávání.“
Na otázku ohledně časového rámce jednání Trump odpověděl, že ceny půjdou dolů „poměrně rychle“. Oz znovu zdůraznil, že jednání s firmami stále probíhají a nebudou uzavřena, dokud prezident nebude spokojen s výsledkem.
Program Medicare, americký systém zdravotního pojištění pro seniory, už byl do jednání v rámci IRA zahrnut — konkrétně ohledně snížení cen Ozempicu a Wegovy podle plánu prosazeného bývalým prezidentem Joem Bidenem. Termín pro tato jednání je stanoven na 1. listopadu, přičemž nižší ceny by měly začít platit v roce 2027.