Nový šéf Nestlé urychluje transformaci, plánuje propustit 16 000 zaměstnanců. Akcie +8 %

Společnost plánuje v příštích dvou letech celosvětově propustit 16 000 lidí. Je to zhruba šest procent zaměstnanců potravinářského giganta. Firma, která má pracovníky i v České republice, to dnes uvedla na svém webu, když zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulých devět měsíců. Akcie reagují růstem o 8 %.
"Svět se mění a se mu musí rychleji přizpůsobit," což bude znamenat "přijetí obtížných, ale nezbytných rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců," uvedl šéf firmy Philipp Navratil, který stanul v jejím čele na začátku září.
Nestlé za uplynulých devět měsíců vykázalo pokles tržeb o 1,9 procenta na 65,9 miliardy švýcarských franků (1,72 bilionu Kč). V samotném třetím čtvrtletí se ale tržby zvýšily o 4,3 %, více, než očekával trh.. Pomohly k tomu nárůst cen v oblasti cukrovinek a káv.
Firma, která aktuálně zaměstnává asi 277 000 lidí, plánuje propustit do roku 2027 zhruba 12.000 kancelářských pracovníků napříč funkcemi a geografickými oblastmi. Chce tak ročně ušetřit miliardu švýcarských franků. Další 4000 zaměstnanců by měly přijít o místo ve výrobě a v dodavatelském řetězci. zvýšila celkový objem plánovaných úspor na 3 mld. švýcarských franků do konce roku 2027 z dřívějších 2,5 mld.
Nestlé se řadí mezi největší potravinářské firmy světa, podniká ve 189 zemích včetně České republiky. V červnu společnost oznámila, že propustí v závodě v Krupce na Teplicku 80 ze 400 zaměstnanců. Do Česko patří kromě Krupky ještě továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov. Součástí společnosti je česká skupina od roku 1992.