Beyond Meme? Akcie výrobce rostlinných burgerů vystřelily o 1300 procent za čtyři dny

Akcie zažívají nečekaný návrat na výsluní. Po čtyřech dnech zběsilého růstu, připomínajícího mánii „meme“ akcií, se jeho cena vyšplhala z pouhých 52 centů na 7,33 dolaru. Rallye o téměř 1300 procent přichází navzdory hlubokým ztrátám firmy a výraznému zředění akcionářských podílů. Co stojí za tímto obratem?
Akcie společnosti ve středečním pre-marketu vzrostly na dvojnásobek, čímž navýšily jejich čtyřdenní růst téměř na 1300 procent. Rally připomíná občasnou „meme“ akciovou mánii, které pravidelně rozbouří trhy, uvádí Bloomberg.
Akcie tohoto strádajícího výrobce rostlinných burgerů a klobás vyskočily dnes v pre-marketu až o 100 procent na 7,33 USD, přestože ještě ve čtvrtek uzavřely na 52 centech. Nicméně stále jsou zhruba 97 procent pod svým historickým maximem z roku 2019.
Růst začal v pátek a výrazně zrychlil v pondělí, kdy server Business Insider informoval o obchodníkovi jménem Demitri Semenikhin, který akcie aktivně propaguje na sociálních sítích. A Společnost Roundhill Investments v pondělí večer oznámila na síti X, že zařadila do svého fondu Roundhill Meme Stock ETF.
Za růstem ale mohou podle Bloombergu stát i medvědí obchodníci, kteří uzavírali sázky na pokles akcií . Ke konci září bylo zhruba 64 procent volně obchodovatelných akcií prodáno na krátko.
Rally nabrala další obrátky v úterý, kdy firma oznámila rozšířenou dostupnost svých produktů v obchodech Walmart. Podle prohlášení budou produkty k dispozici ve více než 2 000 prodejnách. Ten den se zobchodovaly akcie v hodnotě 5,9 miliardy dolarů, což odpovídá 4,2násobku tržní hodnoty společnosti při uzavření obchodování.
Akcie se prudce propadly začátkem minulého týdne poté, co firma oznámila, že téměř všichni věřitelé přijali výměnu dluhu, která povede k výraznému zředění podílů stávajících akcionářů.
Tento týden roste také další známá spotřebitelská akcie, která v minulosti přitáhla pozornost obchodníků s „meme“ akciemi, a to Krispy Kreme, provozovatele řetězce s koblihami. Jeho akcie rostou v předobchodním obchodování o 43 procent.