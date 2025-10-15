Hledat v komentářích

Detail - články  
Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu

15.10.2025 11:25
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Směr akciových trhů je v posledních dnech dost vrtkavý, na čemž se podepsala hlavně obnovená nervozita kolem obchodních válek, respektive širšího geopolitického soupeření USA a Číny. Poté, co Čína zvolila další eskalaci v oblasti výroby lodí, to nevypadá na konstruktivní směřování k dohodě a naopak čekáme, s čím přijde americká strana. Mezitím se ale pozornost investorů stočila také k výsledkové sezóně. 

Začátek výsledkové sezóny jednoznačně opanovaly americké banky, ovšem dnes dopoledne má na evropské obchodování největší vliv LVMH, která příjemně překvapila, když mírný nárůst jejích organických tržeb naznačil návrat poptávky po luxusním zboží. Vzhledem k tomu, že jde stále o jednu z největších evropských firem, je její skoro 14procentní nárůst znát i na indexu CAC40, který se posouvá o 2,5 pct nahoru. AEX přidává 0,6 pct, DAX je +0,2 pct, FTSE100 mírně klesá. V zámoří to vypadá odpoledne na zlepšení, když futures jsou o 0,5-0,7 procenta v zeleném. 

Ačkoli se zlepšila nálada na akciích, připisují si další zisky také dluhopisy či zlato. Dluhopisové výnosy na hlavních trzích míří dolů o 1-2 bps. Zlato pokračuje v rekordní jízdě už nad 4200 dolarů. Koruna mírně posiluje na 24,26 za euro

Kromě dalších výsledků (Bank of America, Morgan Stanley) se dnes čekají informace z Fedu. Nový guvernér Miran ve svém vystoupení nejspíš neopomene vyzývat k razantnímu snížení sazeb, ale těžko tím překvapí. Zveřejněna bude také Béžová kniha o ekonomické kondici jednotlivých distriktů a průzkum průmyslové aktivity newyorského Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2672 -0.2228 24.3273 24.2569
CZK/USD 20.8610 -0.4153 20.9605 20.8405
HUF/EUR 390.4851 -0.3423 392.0432 390.1140
PLN/EUR 4.2569 -0.1468 4.2635 4.2551
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2896 0.0121 8.2988 8.2784
JPY/EUR 176.0405 -0.0735 176.2456 175.4533
JPY/USD 151.3615 -0.2711 151.8470 150.9030
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8716 0.0247 0.8722 0.8695
CHF/EUR 0.9306 0.0957 0.9308 0.9293
NOK/EUR 11.7559 -0.3008 11.7961 11.7407
SEK/EUR 11.0368 -0.2206 11.0786 11.0298
USD/EUR 1.1630 0.1835 1.1647 1.1602
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5349 -0.4604 1.5418 1.5326
CAD/USD 1.4043 -0.0103 1.4053 1.4028
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne




Čtěte více:

Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
15.10.2025 10:20
Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
Společnost AMD uzavřela s OpenAI průlomovou dohodu, která může zásadn...
Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
15.10.2025 9:44
Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
Beauty skupina Bezvavlasy uzavírá první pololetí roku 2025 s tržbami v...
Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
15.10.2025 10:10
Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
Spojené státy a Čína začaly od úterý účtovat námořním přepravním spole...
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
15.10.2025 11:02
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
Akcie francouzského luxusního konglomerátu LVMH vykazují ve středu dop...


Abbott Laboratories (09/25 Q3, Bef-mkt)
Prologis Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (09/25 Q3, Aft-mkt)
3:30Čína - CPI, y/y
7:00ASML Holding NV (09/25 Q3)
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
12:00Synchrony Financial (09/25 Q3)
12:30First Horizon Corp (09/25 Q3)
12:30PNC Financial Services Group Inc/The (09/25 Q3)
12:45Bank of America Corp (09/25 Q3)
13:30Morgan Stanley (09/25 Q3)
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
