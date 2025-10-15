Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu

Směr akciových trhů je v posledních dnech dost vrtkavý, na čemž se podepsala hlavně obnovená nervozita kolem obchodních válek, respektive širšího geopolitického soupeření USA a Číny. Poté, co Čína zvolila další eskalaci v oblasti výroby lodí, to nevypadá na konstruktivní směřování k dohodě a naopak čekáme, s čím přijde americká strana. Mezitím se ale pozornost investorů stočila také k výsledkové sezóně.
Začátek výsledkové sezóny jednoznačně opanovaly americké banky, ovšem dnes dopoledne má na evropské obchodování největší vliv , která příjemně překvapila, když mírný nárůst jejích organických tržeb naznačil návrat poptávky po luxusním zboží. Vzhledem k tomu, že jde stále o jednu z největších evropských firem, je její skoro 14procentní nárůst znát i na indexu CAC40, který se posouvá o 2,5 pct nahoru. AEX přidává 0,6 pct, DAX je +0,2 pct, FTSE100 mírně klesá. V zámoří to vypadá odpoledne na zlepšení, když futures jsou o 0,5-0,7 procenta v zeleném.
Ačkoli se zlepšila nálada na akciích, připisují si další zisky také dluhopisy či zlato. Dluhopisové výnosy na hlavních trzích míří dolů o 1-2 bps. Zlato pokračuje v rekordní jízdě už nad 4200 dolarů. Koruna mírně posiluje na 24,26 za euro.
Kromě dalších výsledků (Bank of America, Morgan Stanley) se dnes čekají informace z Fedu. Nový guvernér Miran ve svém vystoupení nejspíš neopomene vyzývat k razantnímu snížení sazeb, ale těžko tím překvapí. Zveřejněna bude také Béžová kniha o ekonomické kondici jednotlivých distriktů a průzkum průmyslové aktivity newyorského Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2672
|-0.2228
|24.3273
|24.2569
|CZK/USD
|20.8610
|-0.4153
|20.9605
|20.8405
|HUF/EUR
|390.4851
|-0.3423
|392.0432
|390.1140
|PLN/EUR
|4.2569
|-0.1468
|4.2635
|4.2551
|CNY/EUR
|8.2896
|0.0121
|8.2988
|8.2784
|JPY/EUR
|176.0405
|-0.0735
|176.2456
|175.4533
|JPY/USD
|151.3615
|-0.2711
|151.8470
|150.9030
|GBP/EUR
|0.8716
|0.0247
|0.8722
|0.8695
|CHF/EUR
|0.9306
|0.0957
|0.9308
|0.9293
|NOK/EUR
|11.7559
|-0.3008
|11.7961
|11.7407
|SEK/EUR
|11.0368
|-0.2206
|11.0786
|11.0298
| USD/EUR
|1.1630
|0.1835
|1.1647
|1.1602
|AUD/USD
|1.5349
|-0.4604
|1.5418
|1.5326
|CAD/USD
|1.4043
|-0.0103
|1.4053
|1.4028