Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating

Akciovým trhům v Evropě se v pondělí daří většinou růst. DAX přidává 1,1 procenta, AEX je nahoře o 0,5 pct, FTSE100 stoupá o 0,3 procenta. CAC40 ovšem klesá o 0,2 pct, když ho tíží především banky. Americké futures pak naznačují, že zámoří by mělo otevřít týden v zeleném.
Horší výkonnost francouzských bank i dluhopisů, jejichž výnosy stoupají asi o 2 bps, souvisí s pátečním snížením ratingu od S&P na A+ z AA-. Tento krok se sice celkem čekal, ale přišel překvapivě už před plánovanou revizí. Je ovšem třeba dodat, že největší zátěží pro pařížskou burzu je dnes , která padá o 10 procent i kvůli dalším zprávám. Banka prohrála soud o obvinění, že se podílela na financování genocidy v Súdánu. Urovnání sporu může být pro potenciálně velmi nákladné.
Ranní data z Číny sice ukázala, že ekonomika ve 3Q zpomalila na 4,8 pct meziročně, na druhou stranu ale čísla překonala odhady, potvrdila slušnou odolnost hospodářství a vylepšila tak čínskou pozici ve vyjednávání s USA. To se může stát během týdne důležitým tématem, neboť se blíží 1., respektive 10. listopad, kdy mají vstoupit v účinnost nedávno ohlášená a dříve odložená cla.
Eurodolar během dopoledne stagnuje u 1,1665, zlato se po pátečním poklesu také příliš nehýbe od současných 4260 USD. Dluhopisy jsou obecně mírně na ústupu a koruna na hlavních párech pouze drží pozice. Kalendář na zbytek dne už nenabízí zásadní události z ekonomiky či firemní sféry, v dalších dnech však vyjde množství výsledků či americká inflace.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:59 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3026
|-0.0163
|24.3205
|24.2871
|CZK/USD
|20.8395
|-0.0221
|20.8580
|20.8125
|HUF/EUR
|389.7726
|0.0986
|389.9907
|388.8747
|PLN/EUR
|4.2433
|-0.0460
|4.2483
|4.2387
|CNY/EUR
|8.3066
|-0.0482
|8.3177
|8.3027
|JPY/EUR
|175.7710
|0.1821
|176.3880
|175.2373
|JPY/USD
|150.7360
|0.1834
|151.1980
|150.2870
|GBP/EUR
|0.8684
|0.0939
|0.8697
|0.8678
|CHF/EUR
|0.9245
|-0.0989
|0.9259
|0.9240
|NOK/EUR
|11.7360
|0.0938
|11.7443
|11.7098
|SEK/EUR
|10.9959
|-0.1643
|11.0029
|10.9756
| USD/EUR
|1.1661
|0.0017
|1.1676
|1.1652
|AUD/USD
|1.5404
|0.0292
|1.5406
|1.5349
|CAD/USD
|1.4033
|0.0867
|1.4037
|1.4006