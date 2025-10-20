Hledat v komentářích

Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating

Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating

20.10.2025 12:01
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akciovým trhům v Evropě se v pondělí daří většinou růst. DAX přidává 1,1 procenta, AEX je nahoře o 0,5 pct, FTSE100 stoupá o 0,3 procenta. CAC40 ovšem klesá o 0,2 pct, když ho tíží především banky. Americké futures pak naznačují, že zámoří by mělo otevřít týden v zeleném. 

Horší výkonnost francouzských bank i dluhopisů, jejichž výnosy stoupají asi o 2 bps, souvisí s pátečním snížením ratingu od S&P na A+ z AA-. Tento krok se sice celkem čekal, ale přišel překvapivě už před plánovanou revizí. Je ovšem třeba dodat, že největší zátěží pro pařížskou burzu je dnes BNP Paribas, která padá o 10 procent i kvůli dalším zprávám. Banka prohrála soud o obvinění, že se podílela na financování genocidy v Súdánu. Urovnání sporu může být pro BNP potenciálně velmi nákladné. 

Ranní data z Číny sice ukázala, že ekonomika ve 3Q zpomalila na 4,8 pct meziročně, na druhou stranu ale čísla překonala odhady, potvrdila slušnou odolnost hospodářství a vylepšila tak čínskou pozici ve vyjednávání s USA. To se může stát během týdne důležitým tématem, neboť se blíží 1., respektive 10. listopad, kdy mají vstoupit v účinnost nedávno ohlášená a dříve odložená cla. 

Eurodolar během dopoledne stagnuje u 1,1665, zlato se po pátečním poklesu také příliš nehýbe od současných 4260 USD. Dluhopisy jsou obecně mírně na ústupu a koruna na hlavních párech pouze drží pozice. Kalendář na zbytek dne už nenabízí zásadní události z ekonomiky či firemní sféry, v dalších dnech však vyjde množství výsledků či americká inflace.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:59 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3026 -0.0163 24.3205 24.2871
CZK/USD 20.8395 -0.0221 20.8580 20.8125
HUF/EUR 389.7726 0.0986 389.9907 388.8747
PLN/EUR 4.2433 -0.0460 4.2483 4.2387
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3066 -0.0482 8.3177 8.3027
JPY/EUR 175.7710 0.1821 176.3880 175.2373
JPY/USD 150.7360 0.1834 151.1980 150.2870
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8684 0.0939 0.8697 0.8678
CHF/EUR 0.9245 -0.0989 0.9259 0.9240
NOK/EUR 11.7360 0.0938 11.7443 11.7098
SEK/EUR 10.9959 -0.1643 11.0029 10.9756
USD/EUR 1.1661 0.0017 1.1676 1.1652
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5404 0.0292 1.5406 1.5349
CAD/USD 1.4033 0.0867 1.4037 1.4006
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




