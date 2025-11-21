ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 8. prosince 2025 půlroční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 7. června 2023 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 908.382,22 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 80.000.000,00, splatné v roce 2026,
- ISIN XS2633823237
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 23. 11. 2025.
(komerční sdělení)