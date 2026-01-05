Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích

Americké akciové indexy zakončily rok 2025 poblíž historických maxim, a ne náhodou se současně dařilo i české koruně. Ke konci roku byla pro „sílu koruny“ důležitá o poznání více nálada na globálních trzích než podmínky v domácí ekonomice. A nejinak tomu pravděpodobně bude i na začátku roku 2026.
Korelace mezidenních změn mezi korunou a americkými akciovými indexy šla v prosinci prudce vzhůru - vazba koruny na globální akciové indexy sílila. Jak koruně, tak sousedním středoevropským měnám proto hrál do karet rostoucí apetit globálních investorů po riziku. Současně pro sílu koruny zůstával důležitý relativně slabý dolar - korelace mezidenních změn se držela ke konci roku na velmi vysokých úrovních. A kombinace slabého amerického dolaru a silných akcií může teoreticky hrát do karet koruně ještě na začátku roku 2026. Proč?
Sázíme na to, že pokračující snižování amerických sazeb může dolar na začátku roku dostávat pod tlak. Současně předpokládáme, že riziková aktiva (primárně americké akcie) mohou přes vysoké valuace těžit z nižších amerických sazeb a postupného dezinflačního procesu v největší světové ekonomice. A takový koktejl se pak může české koruně zamlouvat. Samozřejmě je třeba brát v potaz, že globální nálada je vrtkavá a jakýkoliv pozitivní impuls pro korunu značně nejistý. Naší hlavní obavou možná není ani tolik geopolitika a celní války jako spíše ochota trhů „tolerovat“ největším světovým ekonomikám v čele s USA vysoké rozpočtové schodky. Tlak trhů na vyšší výnosy „bezpečných dluhopisů“ by omezoval možnosti efektivně uvolňovat měnovou politiku a současně by tlumil apetit globálních investorů „jít do rizika“ - tedy nic, co by se koruně líbilo.
Ať tak nebo tak, zdá se, že domácí faktory budou pro sílu české koruny o poznání méně důležité. Předpokládáme o něco nižší inflaci i růst než Česká národní banka, což by mělo nahrávat stabilitě úrokových sazeb. Tedy žádný nový pozitivní impuls. Relativně výrazný pozitivní „úrokový náskok“ na euro (150bps) však může zesilovat vazbu koruny na riziková aktiva v čele s americkými akciemi. Koruna se tak v roce 2026 dál pravděpodobně jako loni bude chovat více jako polský zlotý než jako švýcarský frank.
Koruna
Aleš Michl doručil trhům další holubičí komentář. V reakci na předpokládaný pokles cen energií i celkové inflace nevyloučil možnost dalšího poklesu úrokových sazeb. V pořadu TV Prima doslova řekl: „Budeme se snažit držet ty sazby nad inflací, ale jak moc to bude, o tom se budeme teprve radit. Necháváme si všechny možnosti otevřené. Buď můžou jít malinko dolů, nebo budou stabilní. A pokud se objeví inflační rizika, tak nebudeme váhat a zvýšíme je. Rozhodneme se podle našich modelů. Cílíme hlavně na ten rok 2027 a 2028, aby inflace byla dál nízká.“ My zatím dál předpokládáme stabilitu sazeb napříč celým rokem 2026, pravděpodobnost jejich lehkého poklesu však na přelomu roku rostla. Zvlášť když vezmeme v potaz náš nižší výhled na inflaci i růst, bude pro nás v nejbližších týdnech důležité sledovat, jak moc se ve vleku guvernérových komentářů změnila nálada v celé bankovní radě.
Eurodolar
Blesková operace americké armády, která o víkendu vedla k zajetí venezuelského prezidenta Madura, přispěla nejen k propadu cen ropy, ale také pomohla stlačit eurodolar zpět pod hladinu 1,17. Ten se přitom ocitl pod tlakem již v pátek, kdy podnikatelská nálada měřená indexem PMI zklamala. Dnes bude ve hře opět podnikatelská nálada ovšem pouze v USA. Bude jím index ISM v průmyslu.